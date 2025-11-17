Oι Anthrax στο ΟΑΚΑ: Οι θρύλοι του thrash ενώνουν δυνάμεις με τους Iron Maiden

Οι Anthrax επιστρέφουν στην Αθήνα για να σταθούν δίπλα στους Iron Maiden στη μεγαλειώδη συναυλία της 23ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ, σε μια εμφάνιση που ήδη μοιάζει προορισμένη να γραφτεί στην ιστορία του metal. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, η μπάντα του Scott Ian παραμένει ένας από τους πιο ακλόνητους πυλώνες του thrash, δικαιώνοντας κάθε φορά τον τίτλο των Big 4 που μοιράζονται με Metallica, Slayer και Megadeth.

Από τα πρώτα τους χρόνια, οι Anthrax απέδειξαν ότι μπήκαν στη σκηνή για να χαράξουν τη δική τους πορεία. Δίσκοι όπως το Armed and Dangerous, το αξεπέραστο Spreading the Disease και το εκρηκτικό Among the Living επιβεβαίωσαν ότι μιλάμε για ένα συγκρότημα που ξαναγράφει τους κανόνες. Με τον Joey Belladonna πίσω από το μικρόφωνο, η μπάντα βρήκε την απόλυτη φωνή της, ενώ η θρυλική συνεργασία τους με τους Public Enemy έδειξε ότι μπορούν να σπάσουν σύνορα εκεί όπου άλλοι έβλεπαν μόνο τείχη.

Η δημιουργική τους πορεία συνεχίστηκε με το State of Euphoria και το σκοτεινότερο, πιο ώριμο Persistence of Time, με riffs που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Ακόμη και στο πρόσφατο For All Kings, οι Anthrax αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος κόπωσης μόνο μια αστείρευτη ανάγκη να κρατούν το κοινό τους σε εγρήγορση, να προσφέρουν κάθε φορά κάτι που να θυμίζει γιατί το όνομά τους παραμένει ζωντανό τόσες δεκαετίες.

Στις 23 Μαΐου, η σκηνή του ΟΑΚΑ θα τους υποδεχθεί ξανά, αυτή τη φορά στο πλευρό των Iron Maiden, σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, ιστορία και απόλυτη αδρεναλίνη. Οι Anthrax έρχονται έτοιμοι να θυμίσουν γιατί το thrash metal χρωστάει τόσα πολλά στο όνομά τους — και γιατί το κοινό τους δεν τους εγκατέλειψε ποτέ.

