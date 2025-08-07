Οι Suede διασκευάζουν Bruce Springsteen και μιλούν για το νέο τους άλμπουμ "Antidepressants"

Οι θρύλοι της britpop έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στο κλασικό κομμάτι του Springsteen, κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής τους στο Sofa Sessions της Jo Whiley στο BBC Radio 2. Η συμμετοχή τους στην εκπομπή ακολούθησε την ανακοίνωση του 10ου άλμπουμ τους με τίτλο Antidepressants, που κυκλοφορεί στις 5 Σεπτεμβρίου από τη BMG, ως συνέχεια του Autofiction του 2022.

Στις 30 Ιουλίου, παρέα με τη Whiley, το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά μερικά τραγούδια, ανάμεσά τους και τα πρόσφατα singles "Trance State" και "Dancing With Europeans", που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ. Ερμήνευσαν επίσης το κλασικό τους "Trash", από το 1996, τρίτο τους άλμπουμ Coming Up.

Ωστόσο, η πιο απρόσμενη στιγμή της εμφάνισής τους ήταν η διασκευή του "Hungry Heart", της επιτυχίας που κυκλοφόρησε ο Springsteen το 1980 στο άλμπουμ The River. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξαν αυτό το τραγούδι, ο Brett Anderson απάντησε απλά: «Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι το "Hungry Heart" του Bruce Springsteen κι απλώς είναι ένα υπέροχο rock τραγούδι. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς. Έχει κάτι ξεχωριστό. Τα τραγούδια του είναι συγκλονιστικά και αυτό είναι ένα από αυτά».

Λίγο πριν την εμφάνισή τους στο Radio 2, οι Suede μίλησαν και για το τι να περιμένουμε από το νέο τους άλμπουμ: «Αν το Autofiction ήταν το punk άλμπουμ μας, τότε το Antidepressants είναι το post-punk άλμπουμ μας. Έχει να κάνει με τις εντάσεις της σύγχρονης ζωής, την παράνοια, το άγχος, τη νεύρωση. Όλοι παλεύουμε για σύνδεση σε έναν αποσυνδεδεμένο κόσμο. Αυτό ήθελα να εκφράσουν τα τραγούδια. Το άλμπουμ λέγεται Antidepressants. Είναι σπασμένη μουσική για σπασμένους ανθρώπους».

Η ηχογράφηση έγινε live με τον Ed Buller, παραγωγό αρκετών άλμπουμ των Suede από το 1992, όταν δούλεψαν μαζί στο ντεμπούτο single "The Drowners". «Είναι ειλικρινά συναρπαστικό να είμαι ακόμα σ’ αυτό το συγκρότημα», συνέχισε ο Anderson. «Νιώθουμε ότι συνεχίζουμε να δημιουργούμε πραγματικά».