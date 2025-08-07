Tiny but Mighty: Οι Black Sabbath μπαίνουν στον κόσμο των 4ιντσων βινυλίων

Η startup Tiny Vinyl LLC, με έδρα το Νάσβιλ, λανσάρει μια σειρά από βινύλια 4 ιντσών, με την πρώτη παρτίδα (διαθέσιμη ήδη στο Target) να περιλαμβάνει κυκλοφορίες από Black Sabbath, Ghost, Mötley Crüe, Rolling Stones και Third Eye Blind. Οι δίσκοι περιέχουν μόνο τέσσερα λεπτά μουσικής ανά πλευρά, πράγμα που σημαίνει ότι το κλασικό "Paranoid" των Black Sabbath από το 1970 χωράει… οριακά, ενώ το "Die Young" του 1980 (διάρκειας 4:33) είναι εξορισμένο από το σύμπαν του Tiny Vinyl.

«Δημιουργήσαμε το Tiny Vinyl για να προσφέρουμε στους φαν κάτι αξιολάτρευτο, συλλεκτικό και πλήρως λειτουργικό», δήλωσαν οι Neil Kohler και Jesse Mann του Tiny Vinyl στο Billboard. «Ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ένα φορμά που να μπορεί να χωρέσει την πλειοψηφία της δημοφιλούς μουσικής, η οποία τείνει πια να διαρκεί λιγότερο από τέσσερα λεπτά το κομμάτι».

Το φορμά είναι ρυθμισμένο να παίζει στις 33 στροφές σε κανονικό πικάπ, ώστε να μη χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. «Θέλαμε το εξώφυλλο και το artwork να είναι όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά – σαν 12ιντσο, αλλά σε 4 ίντσες».

Το Tiny Vinyl προστίθεται σε μια μακρά λίστα με «πειραματικά» μεγέθη βινυλίου, από τα 3ιντσα του Record Store Day (με συμμετοχές από Beatles, Beastie Boys) μέχρι το 9ιντσο Sin των Nine Inch Nails (1989). Πιο αλλόκοτο παράδειγμα ίσως να παραμένει το 11ιντσο φωσφορίζον single του Luke Vibert (ως Wagon Christ), που κυκλοφόρησε το 1996 από την Electro Bunker στην Κολωνία.