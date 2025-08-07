Ο Nick Cave και ο Warren Ellis γράφουν το soundtrack για τη τηλεοπτική διασκευή του "The Death Of Bunny Munro"

Η σειρά, βασισμένη στο δεύτερο μυθιστόρημα του Cave που κυκλοφόρησε το 2009 (μετά το ντεμπούτο του And The Ass Saw The Angel το 1989), θα είναι έξι επεισοδίων και θα έχει πρωταγωνιστή τον Matt Smith (House Of The Dragon, The Crown). Η υπόθεση ακολουθεί έναν πλανόδιο πωλητή εθισμένο στο σεξ, ο οποίος, μετά τον θάνατο της συζύγου του, ξεκινά με τον μικρό του γιο ένα χαοτικό ταξίδι πωλήσεων γύρω από το Μπράιτον και πέρα από αυτό, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει ποιος είναι στ’ αλήθεια, ως άνδρας και πατέρας.

Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA Pete Jackson (Somewhere Boy), η σκηνοθεσία ανήκει στην Isabella Eklöf (Industry, Holiday), και η παραγωγή γίνεται από την Clerkenwell Films σε συνεργασία με τα Sky Studios. Ο Nick Cave και ο Warren Ellis, που έχουν συνεργαστεί ξανά σε projects όπως The Proposition (2005), The Road (2009), Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022) και τη βιογραφία της Amy Winehouse, Back to Black (2024), θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για τη μουσική της σειράς.

Η νέα μουσική ηχογραφήθηκε στα Soundtree Music στο Σόρντιτς του Ανατολικού Λονδίνου, με ηχολήπτη τον Luis Almau —συχνό συνεργάτη των Cave και Ellis— και χαρακτηρίζεται από μια ωμή και ατίθαση ενέργεια, που διατηρεί τη συναισθηματική ένταση και την υποβλητικότητα που έχουν καταστήσει το δίδυμο ξεχωριστό στον χώρο του κινηματογραφικού ήχου.

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί μια ειδική προβολή του The Death Of Bunny Munro στο Southbank Centre του Λονδίνου στις 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του London Literature Festival, με παρουσίαση των δύο πρώτων επεισοδίων και συζήτηση επί σκηνής με τον Nick Cave και τον Matt Smith.