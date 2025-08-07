Πληροφορίες

Wolf Alice: Το "White Horses" ανοίγει κι άλλο τον δρόμο για το νέο άλμπουμ "The Clearing"

Οι Wolf Alice μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους single "White Horses", ένα ακόμη δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους "The Clearing", που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου από τη Sony.

Η μπάντα από το βόρειο Λονδίνο είχε ανακοινώσει τον Μάιο τον τέταρτο δίσκο της, που έρχεται ως συνέχεια του ντεμπούτου My Love Is Cool, του βραβευμένου με Mercury Visions Of A Life, και του κινηματογραφικού Blue Weekend του 2022. Έχουν ήδη προλογίσει την κυκλοφορία με τα singles "Bloom Baby Bloom" και "The Sofa", και τώρα επιστρέφουν με μια νέα ψυχεδελική ατμόσφαιρα.

Το "White Horses" βασίζεται σε έναν υπνωτιστικό ακουστικό κιθαριστικό ρυθμό και οδηγείται από τα φωνητικά του Joel Amey, που αυτή τη φορά μοιράζεται τα lead vocals με την Ellie Rowsell.

«Με ενέπνευσαν τα τραγούδια που ήδη διαμόρφωναν το The Clearing, οι ηχητικές φόρμες που φτιάχναμε, οι μεγάλες ακουστικές επιφάνειες, οι αρμονίες», λέει ο Amey. «Αλλά ήθελα να το στηρίξω πάνω σε έναν έντονο krautrock ρυθμό».

Μιλώντας για τη θεματική του τραγουδιού, προσθέτει: «Ήμουν σε μια μεγάλη περιπέτεια με τους καλύτερούς μου φίλους, χωρίς να χρειάζεται να λέω ότι έχω “σπίτι”. Όλα όσα έρχονται με το να είσαι σε μπάντα. Δεν είχε σημασία πια το “ποιος είμαι” ή “από πού έρχομαι”· είχα επιλέξει την οικογένειά μου και ήταν οι άνθρωποι γύρω μου. Το "White Horses" ήταν η προσπάθειά μου να μεταφράσω όλα αυτά σε ένα τραγούδι – και η Ellie, ο Joff και ο Theo ήταν εκεί σε όλη τη διαδρομή».

 

 

 

