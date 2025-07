Κυκλοφορεί νέο box set με σπάνιες ηχογραφήσεις του David Bowie

Τα τελευταία άλμπουμ του David Bowie συγκεντρώνονται σε ένα νέο, πολυτελές box set με τίτλο I Can’t Give Everything Away (2002–2016), εμπλουτισμένο με σπάνια κομμάτια και ζωντανές ηχογραφήσεις της περιόδου. Η συλλογή κυκλοφορεί σε 18 βινύλια και 13 CD, αλλά και ψηφιακά, περιλαμβάνοντας remastered εκδοχές των Heathen, Reality, The Next Day και The Next Day Extra EP, καθώς και τις αυθεντικές εκδόσεις των Blackstar και No Plan EP. Το box set ολοκληρώνεται με ζωντανές ηχογραφήσεις από το Montreux Jazz Festival του 2002 και την περιοδεία Reality του 2003, καθώς και τη συλλογή Re:call 6 με 41 σπάνια κομμάτια — ορισμένα από τα οποία διατίθενται για πρώτη φορά σε φυσική μορφή.

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 12 Σεπτεμβρίου από την Parlophone, μπορείτε να ακούσετε την εκτέλεση του “New Killer Star” από την AOL Session του άλμπουμ Reality.

Ο στενός συνεργάτης του Bowie, Tony Visconti, συμμετείχε στην παραγωγή των remasters και συνέβαλε στο σκληρόδετο βιβλίο που συνοδεύει τις φυσικές εκδόσεις, προσφέροντας ανέκδοτες σημειώσεις, σκίτσα και χειρόγραφους στίχους. Το I Can’t Give Everything Away αποτελεί τον έκτο τόμο της μεγάλης σειράς box sets για τη δισκογραφία του Bowie, που ξεκίνησε το 2015 με το Five Years.

Τον επόμενο χρόνο, το Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου θα φιλοξενήσει το αρχείο του David Bowie στον χώρο David Bowie Centre, στο East Storehouse. Η έκθεση, η οποία ανοίγει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, θα έχει ελεύθερη είσοδο και επιμελητές όπως ο Nile Rodgers και το συγκρότημα The Last Dinner Party, οι οποίοι μάλιστα μιλούν σε σχετικό βίντεο για το αρχείο και τη σημασία του.

Ας μην ξεχνάμε ότι ως χαμαιλεοντική φιγούρα, ο Bowie επανεφεύρισκε περιοδικά τον εαυτό του, δημιουργώντας σκηνικές περσόνες όπως ο Ziggy Stardust και ο Thin White Duke. Η οπτική δύναμη αυτής της διαρκώς μεταβαλλόμενης ταυτότητας, που εδραίωσε τη φήμη του ως καινοτόμου και ασυμβίβαστου καλλιτέχνη, αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο στη συλλογή του V&A από εικόνες και αναμνηστικά του Bowie.

Ένα πρώιμο παράδειγμα της θεατρικής του προσέγγισης στην εικόνα είναι το εξώφυλλο του τρίτου του άλμπουμ, The Man Who Sold the World, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1971. Η φωτογραφία του εξωφύλλου, από τον Keith McMillan, παρουσιάζει μια εσκεμμένα προκλητική και ανδρόγυνη εικόνα, με τον Bowie να φορά ένα "man-dress" (φόρεμα-αντρικού τύπου) σχεδιασμένο από τον πρωτοποριακό σχεδιαστή των ‘60s, Mr Fish. Το εξώφυλλο θεωρήθηκε υπερβολικά αμφιλεγόμενο για την αμερικανική αγορά και αντικαταστάθηκε με ένα καρτουνίστικο σχέδιο καουμπόι που κρατάει όπλο. Παρ’ όλα αυτά, ο Bowie φόρεσε αυτό το man-dress στην πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα έντονων αντιδράσεων.