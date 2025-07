O Tom Morello εναντίον της αδικίας: Nέο τραγούδι για τους ξεριζωμένους της Αμερικής

Ο Tom Morello κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο "Pretend to Remember Me", σε ένδειξη υποστήριξης προς τα δικαιώματα των μεταναστών σε ολόκληρη την Αμερική. Το τραγούδι κυκλοφορεί σε συνεργασία με τον οργανισμό CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται την κοινότητα των μεταναστών στο Λος Άντζελες εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για όλες τις οικογένειες που διαλύθηκαν από τις πρόσφατες εκκαθαρίσεις και απαγωγές μεταναστών», δηλώνει ο Morello. «Παιδιά που ξεριζώθηκαν από τις αγκαλιές των κλαμένων μητέρων τους από μασκοφόρους κυβερνητικούς τραμπούκους, άνθρωποι που γύρισαν σπίτι για να ανακαλύψουν ότι οι αγαπημένοι τους είχαν απαχθεί από το κράτος. Άνθρωποι που εργάστηκαν, υπέφεραν και αγωνίστηκαν για δεκαετίες ώστε να φτιάξουν μια αξιοπρεπή ζωή για την οικογένειά τους, και βίαια αποχωρίστηκαν με ένα αβέβαιο μέλλον».

Το "Pretend You Remember Me" είναι αφιερωμένο σε αυτούς, και σε όλους όσοι βρίσκουν το κουράγιο να ορθώσουν ανάστημα απέναντι στον ρατσισμό, την τυραννία και την αδικία.

Το βίντεο του "Pretend You Remember Me" ξεκινά με πλάνα του Leonard Peltier, του ακτιβιστή ιθαγενή Αμερικανού και εμβληματικής μορφής αγώνων, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο πρακτόρων του FBI το 1975. Η καταδίκη του έχει αμφισβητηθεί έντονα από πλήθος οργανισμών, ανάμεσά τους η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Δαλάι Λάμα και η Μητέρα Τερέζα. Η ποινή του μετατράπηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό νωρίτερα φέτος, από τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Peltier εμφανίζεται ξανά αργότερα στο βίντεο και δηλώνει: «Κάθε εκατοστό αυτής της χώρας είναι κλεμμένη γη… το μόνο που θα έπρεπε να απελαύνουμε είναι η αδικία».

Ο Morello, ο οποίος υπήρξε μουσικός διευθυντής της εξαιρετικά επιτυχημένης παράστασης Back To The Beginning των Black Sabbath το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μπέρμιγχαμ, συνεχίζει τώρα την καναδική φάση της περιοδείας του A Night of Stories & Music.