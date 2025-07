Οι Oasis επέστρεψαν και το "Slide Away" ηχεί σαν να μην πέρασε μια μέρα από το '94

Share this

Οι θρύλοι της britpop επέστρεψαν επίσημα στη σκηνή την περασμένη Παρασκευή (4 Ιουλίου), παίζοντας μπροστά σε πάνω από 75.000 άτομα στο Principality Stadium του Κάρντιφ. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια που οι αδερφοί Gallagher ανέβηκαν μαζί σε σκηνή για ζωντανό σετ, και μάλιστα με τους Cast και τον Richard Ashcroft στο πλευρό τους ως καλεσμένους.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι Oasis παρέδωσαν έναν καταιγισμό από τα μεγαλύτερά τους hits, απέτισαν φόρο τιμής στον άτυχο ποδοσφαιριστή της Liverpool, Diogo Jota, που σκοτώθηκε τραγικά αυτήν την εβδομάδα σε ηλικία μόλις 28 ετών, και δεν παρέλειψαν να πετάξουν τα καυστικά τους σχόλια για το διαβόητο σύστημα «δυναμικής τιμολόγησης» της Ticketmaster, για το οποίο, φυσικά, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.

Η μπάντα μόλις κυκλοφόρησε την επίσημη live εκτέλεση του "Slide Away", από εκείνη τη βραδιά στο Κάρντιφ. Το κομμάτι εμφανίστηκε 16ο στη setlist, ακριβώς μετά το "Cast No Shadow" και πριν από το "Whatever".

Ήταν μια βραδιά που κέρδισε πεντάστερη κριτική από το NME, το οποίο εμφατικά έγραψε: «Ο Θεός ξέρει πόσο είχαμε ανάγκη μια γεύση από την ξέφρενη, ελπιδοφόρα δεκαετία του ’90 μέσα στο 2025, ειδικά για τη Γενιά Ζ που ουρλιάζει και διψάει. Ο κόσμος είναι ένας σάπιος σκουπιδοντενεκές που καίγεται, και το αύριο δεν υπόσχεται τίποτα, αλλά απόψε, είσαι ροκ σταρ».

Η περιοδεία των Oasis συνεχίζεται με μια σειρά εμβληματικών hometown shows στο Heaton Park του Μάντσεστερ, ξεκινώντας στις 11 Ιουλίου, ενώ ακολουθούν επτά νύχτες στη Wembley Arena και συναυλίες σε Εδιμβούργο και Δουβλίνο. Το reunion tour των Oasis θα ταξιδέψει επίσης σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.