Οι King Crimson ηχογραφούν το πρώτο τους νέο άλμπουμ από το 2003

Μετά από σιωπή 20 ετών στο στούντιο, οι θρυλικοί King Crimson ετοιμάζουν νέο άλμπουμ, το πρώτο τους μετά το The Power to Believe του 2003. Την αποκάλυψη έκανε ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Jakko Jakszyk, μιλώντας με συγκρατημένο ενθουσιασμό αλλά φανερή συγκίνηση: «Ήταν κάτι απίστευτο αυτό που ζήσαμε, και, με έναν τρόπο, συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή ηχογραφούμε νέο άλμπουμ των King Crimson».

Η διαδικασία, όπως λέει ο ίδιος, είναι κομμάτι-κομμάτι, όπως αρμόζει σε ένα σχήμα που δεν ακολουθεί ποτέ την πεπατημένη. «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σποραδικά, κι έπειτα από μερικούς μήνες, το management μας ρώτησε: "Μπορούμε;". Και έτσι ξεκινήσαμε… Δεν ξέρω πότε ή σε τι μορφή θα κυκλοφορήσει, αλλά δουλεύεται».

Το lineup του δίσκου θα είναι το ίδιο με εκείνο της τελευταίας περιοδείας των King Crimson το 2021: ο ίδιος ο Jakszyk, ο αεικίνητος Robert Fripp, ο μπασίστας Tony Levin, ο Mel Collins στο σαξόφωνο και οι Pat Mastelotto, Gavin Harrison και Jeremy Stacey στα τύμπανα. Ένα σύνολο που μοιάζει περισσότερο με τελετουργική σύμπραξη παρά με απλή μπάντα.

Ο Jakszyk επιβεβαίωσε επίσης την επανακυκλοφορία του προσωπικού του άλμπουμ A Scarcity of Miracles (2011), το οποίο δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των Fripp, Levin, Collins και Harrison και είχε εξαντληθεί εδώ και καιρό. «Έρχεται ξανά, με πολύ υλικό που δεν είχαμε κυκλοφορήσει ποτέ, γεμάτο αυτοσχεδιασμό και εναλλακτικές εκδοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και την ίδια στιγμή, στο παράλληλο σύμπαν των Crimson απολήξεων, ο Tony Levin ενώνει ξανά δυνάμεις με τον εμβληματικό Adrian Belew για να αναβιώσουν την ηλεκτρισμένη περίοδο των King Crimson της δεκαετίας του ’80, εκεί όπου το art rock έλιωνε πάνω σε πολυρυθμικά sequencers και ψηφιακές κιθάρες.

Το πρότζεκτ τους, BEAT, δεν είναι απλώς φόρος τιμής. Είναι μια εκρηκτική σύμπραξη εμπειρίας και τεχνικής υπερβολής, με τον Danny Carey των Tool στα τύμπανα και τον Steve Vai να ξεδιπλώνει το βιρτουόζικο σύμπαν του στην κιθάρα.

Η μπάντα μόλις ανακοίνωσε την κυκλοφορία του live άλμπουμ BEAT LIVE, καταγράφοντας την περιοδεία τους για το 2024, μια σειρά εμφανίσεων που, όπως όλα δείχνουν, μετέτρεψαν τις συνθέσεις του Discipline, Beat και Three of a Perfect Pair σε μια τελετουργία μεταξύ prog γεωμετρίας και παραισθησιογόνου groove.

Έτσι, ενώ οι King Crimson κινούνται ξανά δημιουργικά στο παρόν, οι παλμοί του παρελθόντος συνεχίζουν να δονούνται, αλλάζουν χέρια, μετασχηματίζονται, και επιβιώνουν ως ζωντανή εμπειρία.

Ωστόσο, μήπως θα πρέπει να περιμένουμε την επιβεβαίωση του κ. Fripp πριν ενθουσιαστούμε;