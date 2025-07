Debbie Harry: «Δεν μπορώ να ξαναβγώ στη σκηνή ως Blondie μετά τον θάνατο του Clem Burke»

Share this

Μιλώντας για την κατάσταση του συγκροτήματος αλλά και τη μακρά της καριέρα σε νέα συνέντευξη στο Vanity Fair, η Debbie Harry, όταν ρωτήθηκε για τι είναι πιο περήφανη όλα αυτά τα χρόνια, απάντησε με ταπεινότητα ότι στην κορυφή της λίστας της βρίσκονται οι συνεργασίες της με τον Clem Burke και τον Chris Stein, ιδρυτικό μέλος των Blondie, ο οποίος δεν περιοδεύει με τη μπάντα από το 2019 λόγω προβλημάτων υγείας.

«Το να κρατήσεις ένα ροκ συγκρότημα μαζί για 50 χρόνια ήταν σαν γάμος», είπε. «Και είναι θλιβερό που, μετά τον θάνατο του Clem και χωρίς τον Chris στη σκηνή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ξανά πάνω στη σκηνή ως Blondie, ακόμα κι αν είμαι το πρόσωπο των Blondie. Αλλά είμαι περήφανη για τη μουσική μας και θέλω ακόμη να συνεχίσω να γράφω μουσική».

Πριν από τον θάνατο του Burke, οι Blondie βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της δημιουργίας ενός νέου άλμπουμ, σε παραγωγή του John Congleton, το οποίο εξακολουθεί να αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο. Πέρα από αυτό, η Harry μιλά για μια περίοδο επαναφοράς και ενδοσκόπησης:

«Έπεσα πάνω σε έναν τοίχο: η περιοδεία τελείωσε, ο Clem πέθανε και... μπαμ. Τι είναι αυτός ο χώρος στον οποίο ζω τώρα;», λέει. «Κάνω μια θεραπεία — προσπαθώ να γιατρευτώ. Και ένα κομμάτι αυτής της θεραπείας είναι να απομακρύνω πράγματα απ’ τον χώρο μου, που είναι γεμάτος από εκείνη τη ζωή. Χρειάζομαι ανάσες. Χρειάζομαι καθαρό αέρα εκεί μέσα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Harry θυμάται τα πρώτα της βήματα στο CBGB’sκαι την punk σκηνή, πώς ο David Bowie της την «έπεσε» με όχι και τόσο κομψό τρόπο, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες, τη διάλυση και τη μετέπειτα επανένωση των Blondie στα τέλη των ’90s.

Μπορείς να διαβάσεις ολόκληρη τη συνέντευξη στο Vanity Fair, ενώ αξίζει να θυμηθείς και την εμφάνιση της Debbie Harry και του Chris Stein στο "The Story Behind the Song" το 2021, όπου οι δυο τους μιλούν για την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του Rapture του 1981.