Η μεγάλη επιστροφή των BTS: Νέο άλμπουμ, παγκόσμια περιοδεία και επανένωση των επτά μελών!

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τους στη Νότια Κορέα, οι επτά αγαπημένοι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν σε live chat στο Weverse, όπου και επιβεβαίωσαν τα νέα που περίμεναν εκατομμύρια θαυμαστές/στριες σε όλο τον κόσμο: νέο άλμπουμ την άνοιξη του 2026 και παγκόσμια περιοδεία που θα φέρει ξανά την ενέργεια και την αγάπη των BTS κοντά στους fans τους.

«Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί να δουλεύουμε πάνω σε νέα μουσική από τον Ιούλιο», ανακοίνωσε η μπάντα. «Επειδή πρόκειται για ομαδικό άλμπουμ, θα αντικατοπτρίζει τις σκέψεις και τις ιδέες του καθενός μας. Το προσεγγίζουμε με το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκινούσαμε».

Και τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ: στις 18 Ιουλίου, οι BTS κυκλοφορούν για πρώτη φορά live album με τίτλο "BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL", ένα σετ 22 τραγουδιών που αποτυπώνει την ένταση και την ατμόσφαιρα της περιοδείας τους το 2021.

Η επανένωση των BTS είναι κάτι παραπάνω από μουσική είδηση για τους Κ-pop fans, είναι μια παγκόσμια γιορτή, ένα μήνυμα ενότητας και δημιουργικής αναγέννησης. Και το 2026, όλα δείχνουν ότι η άνοιξη θα ανθίσει με τον ήχο επτά φωνών που δεν ξέχασαν ποτέ τι σημαίνει να είσαι μαζί. 💜

the seven heads, the laughs, the chaos, the happiness, WE ARE ACTUALLY BACK 😭😭😭 pic.twitter.com/JKwFDG8sKr