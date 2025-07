Οι Foo Fighters επιστρέφουν με το "Today’s Song" και συγκινούν με μήνυμα για τον Taylor Hawkins

Οι Foo Fighters επέστρεψαν με το "Today’s Song", το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Το κομμάτι ακολουθεί το άλμπουμ του 2023 But Here We Are, (το πρώτο χωρίς τον αείμνηστο ντράμερ Taylor Hawkins), καθώς και τη διασκευή στο "I Don’t Wanna Hear It" των Minor Threat που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Η μπάντα αποχαιρέτησε τον Josh Freese, που είχε αναλάβει τα ντραμς μετά τον θάνατο του Hawkins, τον περασμένο Μάιο, με τον ίδιο να δηλώνει μάλιστα μπερδεμένος για την απόφαση. Στο δελτίο τύπου για το "Today’s Song" δεν διευκρινίζεται ποιος παίζει ντραμς στο νέο single. Διευκρινίζεται όμως πως η υπόλοιπη σύνθεση της μπάντας παραμένει αμετάβλητη: ο Dave Grohl στα φωνητικά και την κιθάρα, ο Nate Mendel στο μπάσο, οι Pat Smear και Chris Shiflett στις κιθάρες (ο δεύτερος και στα δεύτερα φωνητικά) και ο Rami Jaffee στα πλήκτρα.

Σε μια δήλωσή του που κοινοποιήθηκε online, ο Dave Grohl ανέφερε: «Είναι αυτονόητο πως χωρίς την αστείρευτη ενέργεια του William Goldsmith, τη σμιλεμένη σοφία του Franz Stahl και τη βροντώδη μαγεία του Josh Freese, αυτή η ιστορία δεν θα ήταν πλήρης, οπότε εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για τον χρόνο, τη μουσική και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε, κύριοι».

«Και… Taylor», συνέχισε ο Grohl. «Το όνομά σου λέγεται κάθε μέρα, άλλοτε με δάκρυα, άλλοτε με ένα χαμόγελο. Αλλά είσαι ακόμη μέσα σε όλα όσα κάνουμε, σε κάθε μας βήμα, παντού, για πάντα. Το μέγεθος της όμορφης ψυχής σου μόνο η άπειρη λαχτάρα που νιώθουμε στην απουσία σου μπορεί να το ανταγωνιστεί. Μας λείπεις περισσότερο απ’ ό,τι μπορούν να πουν οι λέξεις. Οι Foo Fighters θα περιλαμβάνουν για πάντα τον Taylor Hawkins σε κάθε νότα που παίζουμε, μέχρι να φτάσουμε (επιτέλους) στον προορισμό μας».