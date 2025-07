Ο Αdrian Sherwood επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 13 χρόνια

Share this

67 χρονών και ακόμα καίει τα subwoofers... Ο Adrian Sherwood, ιεροκήρυκας του βρετανικού dub, επιστρέφει από τα βάθη της ηχητικής αντίστασης με νέο LP έπειτα από 13 χρόνια σιωπής. Το λέει The Collapse Of Everything, κι αν αυτό δε σου λέει τίποτα, μάλλον δεν άκουσες ποτέ τον κόσμο να διαλύεται με echo και reverb.

O ιδρυτής της On-U Sound Records, του label που έκανε το πολιτικό σκοτάδι να ηχεί σαν τελετουργικό dub session, επιστρέφει για να βάλει φωτιά στο matrix. Κι αν το Survival & Resistance ήταν το μανιφέστο της αντίστασης, τώρα έρχεται ο απόηχος της κατάρρευσης. Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 22 Αυγούστου και δεν είναι ούτε ρέκβιεμ, ούτε νοσταλγία. Είναι βαριά μπάσα πάνω στην τέφρα δύο φίλων: του Mark Stewart (The Pop Group) και του Keith LeBlanc (Tackhead), που έφυγαν πρόσφατα.

«Ο Μark είχε γράψει ένα κομμάτι, και μέσα στους στίχους υπήρχε θαμμένη μια φράση για την "Κατάρρευση των Πάντων"», λέει ο Sherwood. «Μου κόλλησε στο κεφάλι. Περιγράφει ακριβώς ό,τι ένιωσα χάνοντας τους Mark και Keith, αλλά και αυτό που ζούμε όλοι: την πολιτική και περιβαλλοντική αποσύνθεση του κόσμου».

Dub όχι ως είδος, αλλά ως πράξη. Ως δήλωση ύπαρξης μέσα στο θόρυβο. Γιατί ποτέ ο Sherwood δεν ηχογραφούσε για να παρηγορηθεί. Ηχογραφούσε για να θυμίσει πως ακόμα κι όταν όλα καταρρέουν, ο ρυθμός επιμένει.