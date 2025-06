Σάλος στο Glastonbury: Το BBC πρόβαλε το "Death to the IDF" των Bob Vylan εν μέσω παλαιστινιακών συνθημάτων

Σε ένα Glastonbury που επιμένει να κρατάει ζωντανή τη φλόγα της ανυπακοής, το BBC αποφάσισε να «απουσιάσει». Με μια κίνηση που φωνάζει αυτολογοκρισία, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας επέλεξε να μη μεταδώσει ζωντανά την εμφάνιση των Kneecap, των ιρλανδών ράπερ που δεν διστάζουν να τα βάλουν με τον βρετανικό ιμπεριαλισμό και να δηλώσουν ξεκάθαρα την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.

Μόνο που η απόπειρα αποσιώπησης γύρισε μπούμερανγκ. Ο Bob Vylan, το ήμισυ ενός από τα πιο ριζοσπαστικά punk ντουέτα του Λονδίνου, μετέτρεψε το stage του σε εξέγερση. Με το πλήθος να φωνάζει «Free Palestine» και σημαίες να ανεμίζουν στον αέρα, ο Bobby Vylan απάντησε στην «ουδετερότητα» της BBC με την ωμή αλήθεια: «Ο ΟΗΕ το λέει γενοκτονία. Η BBC το λέει "σύγκρουση"».

Η φράση "Death, death to the IDF", αν και ωμή και τελείως συγκρουσιακή, εκφράζει την αγανάκτηση απέναντι σε μια στρατιωτική δύναμη που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου και σύμφωνα με την μπάντα λειτουργεί όχι ως κάλεσμα σε βία, αλλά ως κραυγή απελπισίας ενάντια σε έναν μηχανισμό κατοχής και καταστολής.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Κυβέρνηση μέσω της Υπουργού Πολιτισμού Lisa Nandy έσπευσε να καταδικάσει δημόσια τις εμφανίσεις. Η Αστυνομία του Avon & Somerset προανήγγειλε μάλιστα ότι θα «εξετάσει βίντεο για τυχόν αξιόποινες πράξεις». Έτσι, το κράτος που χτίστηκε επάνω στην αποικιοκρατία, προσπαθεί να ελέγξει ακόμα και την κραυγή των καταπιεσμένων.

Το BBC δεν παρέλειψε να ξαναδείξει τους Coldplay και την Dua Lipa. Αλλά όταν οι σκηνές γίνονται πολιτικές, όταν η τέχνη θυμίζει ότι είναι πράξη αντίστασης και όχι απλώς προϊόν κατανάλωσης, το ίδρυμα των «ισορροπιών» κάνει mute.

Το ερώτημα δεν είναι αν οι Bob Vylan και οι Kneecap παραβίασαν «όρια». Το ερώτημα είναι ποιοι σχεδιάζουν αυτά τα όρια, και ποιοι έχουν το θάρρος να τα διαλύσουν.

