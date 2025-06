Sprints: Νέο άλμπουμ, νέα εποχή και ένα punk ξέσπασμα ονόματι "Descartes"

Οι Sprints δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Αθήνα και μας επιστρέφουν με φουλ τα γκάζια, ανακοινώνοντας το νέο τους άλμπουμ All That Is Over, το οποίο κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω των City Slang και Sub Pop, ναι του ιστορικού label που για πρώτη φορά φιλοξενεί τους Δουβλινέζους punks στο δυναμικό της. Η κυκλοφορία έρχεται ως συνέχεια του Letter To Self (2024), το οποίο έφτασε ψηλά στην λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ της προηγούμενης χρονιάς.

Μαζί με την ανακοίνωση ήρθε και το πρώτο single: το εκρηκτικό "Descartes", ένα κομμάτι που, όπως λέει η frontwoman Karla Chubb, γεννήθηκε στα σύννεφα (ναι, κυριολεκτικά, έτσι είπε) διαβάζοντας το Outline της Rachel Cusk σε μια πτήση. «Η φράση "Η ματαιοδοξία είναι η κατάρα του πολιτισμού μας" με χτύπησε σαν κεραυνός. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι γράφτηκε μόνο του», σχολιάζει.

Η μπάντα εξηγεί πως το τραγούδι καταπιάνεται με την ανάγκη της δημιουργίας ως πράξης επιβίωσης, όχι απλώς έκφρασης. ΟΚ...

Οι Sprints, ετοιμάζονται κι αυτοί για το Glastonbury, πριν τρέξουν να στηρίξουν τους Bloc Party στο Παρίσι και τους Fontaines D.C. σε άλλες επιλεγμένες εμφανίσεις. Η χρονιά τους θα κλείσει με μεγάλη συναυλία στο Vicar Street του Δουβλίνου, ενώ κι ένα νέο headline ευρωπαϊκό tour έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2026.