Franz Ferdinand & Johnny Marr: Νέο single λίγο πριν το Glastonbury (και τον Λυκαβηττό)

Οι Franz Ferdinand μάς δίνουν έναν ακόμα λόγο να ανυπομονούμε για τις εμφανίσεις τους στα φετινά φεστιβάλ. Λίγο πριν το ιστορικό τους set στο Glastonbury, κυκλοφόρησαν ένα νέο single που περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές εκδοχές τραγουδιών από τον πρόσφατο, πολυσυζητημένο δίσκο τους The Human Fear (Domino, Ιανουάριος 2025).

Το single περιλαμβάνει το "Build It Up" με τον Johnny Marr στην κιθάρα, μια σύμπραξη-δώρο για τους φίλους της βρετανικής κιθαριστικής μυθολογίας, καθώς και μια live εκδοχή του "Hooked" από το θρυλικό Barrowlands της Γλασκώβης, με τη συμμετοχή του ανερχόμενου Master Peace, που συνόδευσε τους Franz στην τελευταία UK περιοδεία τους.

Ο Alex Kapranos δηλώνει με συγκίνηση για τη συνεργασία με τον Marr: «Ο Johnny είναι πηγή έμπνευσης. Κυριολεκτικά. Ήμουν έφηβος και καθόμουν στο δωμάτιό μου προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τις μελωδίες του. Το να τον ακούω να παίζει στο δικό μας κομμάτι είναι απλώς υπέροχο. Το απογείωσε με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει».

Παράλληλα, οι Franz Ferdinand εμφανίστηκαν ξανά - για έκτη φορά (ή έβδομη αν μετρήσουμε και τη συνεργασία FFS με τους Sparks) - στην εκπομπή Later… with Jools Holland, παίζοντας ζωντανά τα "Audacious" και "Night or Day".

Μετά την περιοδεία τους σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο, που περιλάμβανε δύο sold-out βραδιές στο Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου, οι Franz ανακοίνωσαν νέο μεγάλο UK tour για το 2026, με επιστροφή και στην Brixton Academy. Το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει σε φεστιβαλική περιοδεία ανά την Ευρώπη με μεγάλο σταθμό το θέατρο Λυκαβηττού στις 19 Σεπτεμβρίου.

Μια μπάντα που, είκοσι χρόνια μετά το "Take Me Out", συνεχίζει να χτίζει το παρόν της χωρίς να νοσταλγεί το παρελθόν.