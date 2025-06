Cardi B: Το νέο (δεύτερο) άλμπουμ "Am I The Drama?" έρχεται με 23 κομμάτια

Το βράδυ της Δευτέρας (23 Ιουνίου), η ράπερ του "I Like It" έκανε την επίσημη ανακοίνωση μέσω social media, ύστερα από μέρες υπαινιγμών και teasers. Το Am I The Drama? κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου από τις Atlantic/Warner και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Στο εξώφυλλο του άλμπουμ, η Cardi B ποζάρει στο έδαφος με ένα κόκκινο φόρεμα, περικυκλωμένη από μαύρα κοράκια, ένα σκοτεινό, θεατρικό και φορτισμένο σύμβολο.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, είχε ανεβάσει ένα κινηματογραφικό βίντεο στο Instagram δηλώνοντας με επική δραματικότητα: «Επτά χρόνια και η ώρα ήρθε. Επτά χρόνια αγάπης, ζωής και απώλειας. Επτά χρόνια που τους έδειξα χάρη, αλλά τώρα... θα δουν την κόλαση. Έμαθα πως η δύναμη δεν σου χαρίζεται, την παίρνεις. Δεν έχω άλλα δάκρυα. Δεν γύρισα, τους πέρασα. Δεν είμαι η κακιά σας. Είμαι η τύραννός σας. Η στιγμή είναι εδώ. Η στιγμή είναι τώρα».

Το άλμπουμ των 23 κομματιών προλογίζεται από το lead single "Outside", που κυκλοφόρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο (20 Ιουνίου). Ένα κομμάτι με βαριά μπάσα και άφθονη προσωπική αναφορά, φημολογείται ότι πετάει σπόντες στον πρώην σύζυγό της Offset, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον παίκτη των New England Patriots, Stefon Diggs.

Το Am I The Drama? θα περιλαμβάνει επίσης τις επιτυχίες "Up" και "WAP" (με τη Megan Thee Stallion), που έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους στα charts.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο της άλμπουμ, το Invasion of Privacy (2018), είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές με το NME να γράφει:

«Ένα αξιοσημείωτα σίγουρο και δυνατό ντεμπούτο από μια σταρ που πάλεψε για να φτάσει εδώ. "Τα 15 μου λεπτά κρατάνε μια αιωνιότητα, ε;" πετάει χαλαρά στο φινάλε. Με βάση αυτό το δείγμα, θα κρατήσουν πολύ περισσότερο ακόμα».