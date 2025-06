Οι Psychic TV επανεκδίδουν το μυθικό "A Prayer For Derek Jarman" – Ένα ηχητικό μνημόσυνο στον σκηνοθέτη-οραματιστή

Share this

Στις 23 Ιουνίου 2025, το αρχείο ανοίγει σαν μια παλιά πληγή ή σαν μυστική άγνωστη πόρτα. Οι Psychic TV, εκείνη η φυλή των τελετουργών που γεννήθηκε από τις στάχτες των Throbbing Gristle, επανεκδίδουν το φασματικό άλμπουμ A Prayer For Derek Jarman μέσω της βρετανικής Cold Spring. Ένας ψίθυρος από το παρελθόν, ξανά ζωντανός σε CD και ψηφιακή μορφή, σαν μας να καλούν από το σκοτάδι ο ίδιος ο Derek και ο Genesis.

Ξεχασμένο για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το έργο αυτό έχει δεχθεί νέα mastering από τον Martin Bowes των Attrition στα Cage Studios, και κυκλοφορεί με ανανεωμένο εξώφυλλο, όχι κάτι λιγότερο από ένα εικαστικό ξόρκι. Οι ήχοι του, χτισμένοι από τον Genesis P-Orridge, τον John Gosling (Zos Kia, Coil, Mekon) και τον Larry Thrasher, συνδέονται με τα φιλμ-ημερολόγια του Jarman, τα Home Movies, αλλά και το ερωτικό-επιληπτικό Sebastiane του 1976.

Στην καρδιά του άλμπουμ χτυπά το "Prayer For Derek", μια λιτανεία για το επέκεινα. Ηχογραφημένο στις παγωμένες ακτές του Dungeness, εκεί όπου το Prospect Cottage κοιτάζει τον άνεμο, το κομμάτι συλλέγει πουλιά, κύματα, παιδικές φωνές, και ψαλμούς. Όχι ως ντοκουμέντο, αλλά ως πλοηγό για να οδηγήσει τον Jarman στα μεταθανάτιο ταξίδι του.

Το Prayer πλαισιώνεται από ονειρικά ερείπια: το "Mylar Breeze", μελωδικό αποτύπωμα πρώιμων Jarman εικόνων· το "Rites of Reversal", ένας διάλογος με τη φωνή του William Burroughs και τα "Loops of Mystical Union" και "Elipse of Flowers", δόσεις ηχητικής έκστασης από τα σπιτικά του φιλμ.

Όλα γεννήθηκαν σε στούντιο με ονόματα σαν μυστικά μονοπάτια: The Building Site, Jhopdi Studios. Παραγωγή του P-Orridge, συνεπιμέλεια στο έκτο κομμάτι από τον Thrasher. Οι σημειώσεις των δύο συνοδεύουν την έκδοση, σαν χαραγμένα μανιφέστα σε εσώφυλλα ψυχής.

Οι Psychic TV, από το 1981, μεταμορφώνονταν διαρκώς: από βιομηχανική ψύχωση σε ψυχεδελικό τελετουργικό, από ηλεκτρονική αντίσταση σε ποπ εσωτερισμό. Στη δίνη των δεκαετιών, ο ήχος τους πλέχτηκε με απόκρυφα σύμβολα, αόρατους συνεργάτες, και φιγούρες από τα υπόγεια του πολιτισμού.

Η τελευταία πράξη παίχτηκε με τη σταδιακή αποχώρηση του Genesis P-Orridge. Από το 2017, το ταλαιπωρημένο σώμα του άρχισε να αδειάζει από αέρα. Τον Σεπτέμβρη του ’19, έγραψε: «Η αναπνοή μας είναι φτωχή. Μόνο 35% της φυσιολογικής χωρητικότητας. Χρειάζεται οξυγόνο για να φτάσουμε στο φαρμακείο. Χωρίς αυτό, ούτε λίγα βήματα δεν μπορούμε να κάνουμε».

Αλλά αυτοί οι ήχοι αναπνέουν για εκείνους που δεν μπορούν. Και προσεύχονται, ακόμη.