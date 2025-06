Η Kim Gordon λέει "BYE BYE" στον Τραμπ με λέξεις που δεν σηκώνει ο αλγόριθμός του

Share this

Η Kim Gordon επέστρεψε και στέλνει στα τσακίδια τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι με συνθήματα, αλλά με λέξεις που εκείνος απαγορεύει. Το νέο της κομμάτι, "BYE BYE 25!", είναι μια εκρηκτική ανακατασκευή του "BYE BYE" από το άλμπουμ The Collective, βασισμένη αποκλειστικά σε φράσεις που έχουν μπει στη μαύρη λίστα της Trumpικής λογοκρισίας. Ανάμεσά τους: advocate, climate change, female, Hispanic, immigrants. Δηλαδή, όλη η πραγματικότητα.

«Ο παραγωγός Justin Raisen πρότεινε να ξαναχτίσουμε το κομμάτι ξεκινώντας από το τέλος. Εγώ απλώς πήρα μια λίστα με τις λέξεις που έχουν απαγορευτεί από κρατικές επιδοτήσεις εξαιτίας της διοίκησης Trump και τις έκανα στίχους. Αν αυτό δεν είναι “cancel culture”, τότε τι είναι; Ο Trump κυριολεκτικά προσπαθεί να ακυρώσει την κουλτούρα», δήλωσε η Gordon.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε λίγο πριν τις "No Kings" διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ στις ΗΠΑ, και όλα τα έσοδα πάνε στο Noise for Now, μια οργάνωση που υποστηρίζει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Δικαίωμα με αιτία. Και τσαμπουκά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Gordon τον ξεμπροστιάζει. Το 2019 είχε δηλώσει πως «ο Trump θα είναι εκείνος που θα σύρει τον καπιταλισμό στον γκρεμό». Και ναι, τον βλέπουμε να κουβαλάει το πτώμα, μασκαρεμένο σε πατριωτικό σόου. «Είναι η φουσκωμένη εκδοχή του καπιταλισμού που αυτοκαταστρέφεται. Και το πιο αστείο; Δεν είναι καν καλός σε αυτό!», είχε πει. Εντάξει, σταράτα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Gordon ενώθηκε πρόσφατα με τη Kim Deal (The Breeders, Pixies) για να παίξουν για πρώτη φορά ζωντανά μαζί το "Little Trouble Girl" των Sonic Youth, στην εκπομπή του Netflix Everybody’s Live. Ναι, αυτό που ποτέ δεν έγινε όσο υπήρχαν οι Sonic Youth, συνέβη τώρα. Γιατί η επανάσταση μπορεί να καθυστερήσει, αλλά να έρθει με μπόλικο distortion.

Η Gordon δεν το παίζει safe. Ούτε για να πουλήσει, ούτε για να γυαλίσει το όνομά της. Παίζει γιατί έχει κάτι να πει. Και τώρα το λέει με λέξεις που τρομάζουν τους λογοκριτές.

Bye Bye 25. Hello φασαρία.