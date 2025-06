Sir Roger Daltrey, λοιπόν. Από το "My Generation" στο παλάτι με σπαθί

Ο frontman των The Who, o άνθρωπος που κάποτε ούρλιαζε πως δεν θέλει να πεθάνει πριν γεράσει, μόλις χρίστηκε Ιππότης. Ναι, καλά διάβασες. Ο Roger Daltrey βρίσκεται στη φετινή Birthday Honours list του βασιλιά Καρόλου Γ’, δίπλα σε βιομηχανικά ερείπια της pop και πρόσωπα που εκπροσωπούν πιο πολύ το BBC Radio 2 παρά τον δρόμο.

Ο Daltrey τιμήθηκε «για την προσφορά του στη μουσική και τη φιλανθρωπία». Ή, για να το πούμε αλλιώς, για το γεγονός ότι εδώ και 20+ χρόνια στήριξε με πάθος το Teenage Cancer Trust, χτίζοντας 28 μονάδες στα NHS νοσοκομεία και μετατρέποντας τις συναυλίες του σε πραγματικές πράξεις αγάπης, όχι μόνο σε decibel.

Ο ίδιος, όπως πάντα, παρέμεινε προσγειωμένος στις δηλώσεις του: «Το δέχομαι για λογαριασμό όλων των αφανών ηρώων. Γιατί το πραγματικό "παράσημο" είναι να βλέπεις τα παιδιά να παλεύουν και να αντέχουν». Αυτό, ναι. Αυτό το σεβόμαστε.

Φυσικά, μέσα στον βασιλικό κατάλογο χωράνε κι άλλοι: η Elaine Paige, κυρία των musicals, o Graham Gouldman των 10cc και Member of the Order of the British Empire, και o Steve Winwood, και αυτός MBE γιατί... γιατί όχι;

Α, ναι, ο Robert Smith των Cure θα αναλάβει από το 2026 τη θέση του επιμελητή των θρυλικών Teenage Cancer Trust συναυλιών. Στις τελευταίες εμφανίσεις (Μάρτιος 2024), έπαιξαν οι The Who, οι Sex Pistols (με Frank Carter παρακαλώ), οι Corrs και διάφορα άλλα θεάματα για κάθε γενιά που κάποτε ήθελε να κάψει τη σκηνή, κι ας τη φωτίζει τώρα με προβολείς τύπου Buckingham.

Μια μικρή σημείωση με λίγο punk χρώμα: Παρά το κύρος, αρκετοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι έχουν αρνηθεί MBE ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις (όπως οι David Bowie, John Lennon ή Benjamin Zephaniah), επικαλούμενοι αντίθεση με την αποικιοκρατική κληρονομιά του τίτλου ή τον συμβολισμό της «Αυτοκρατορίας». Αλλά εντάξει, αν κάποιος αξίζει να κουβαλάει τίτλο χωρίς να ξεπουλιέται, είναι ο Daltrey. Sir ή όχι.