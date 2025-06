Οι Nine Inch Nails επέστρεψαν με οργή: Η περιοδεία "Peel It Back" ξεκίνησε στο Δουβλίνο με σπάνιες επιλογές και εκρηκτικό setlist

Χθες βράδυ, στο Δουβλίνο, ο Trent Reznor πάτησε ξανά το σανίδι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ή μάλλον: σαν να πέρασαν όλες, και να τον πόνεσαν. Η νέα περιοδεία "Peel It Back" ξεκίνησε με τη βία που αρμόζει στους NIN: τέσσερις πράξεις, δύο σκηνές, είκοσι κομμάτια, και μια επιστροφή που (εννοείται) δεν χαϊδεύει αυτιά, τα ξεριζώνει...

Ξεκίνησαν στη Β-stage, μέσα στο πλήθος, με "Right Where It Belongs", "Ruiner" και "Piggy", κομμάτια που είχαν να ακουστούν ζωντανά απ’ το 2009. Σαν να λέμε επιστροφή στο σκοτάδι, εκεί που (πραγματικά) ανήκουν. Μετά, στην κεντρική σκηνή, μπήκαν με "March of the Pigs", "Gave Up" και άλλα καλώδια από την αρθρωτή βιομηχανική ψυχή τους.

Στην τρίτη πράξη μπήκε και ο Boys Noize (το ψευδώνυμο του καλλιτέχνη, DJ και παραγωγού Alex Ridha, ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους A$AP Rocky, Lady Gaga, Frank Ocean, Skrillex, Pussy Riot, Shygirl). Μαζί έπαιξαν το σπάνιο "Vessel", το "Came Back Haunted" και το "Parasite" από τους How To Destroy Angels, μια επίκληση στους δαίμονες της σάρκας και του ηλεκτρισμού.

Και στο φινάλε; Η θυσία: "Closer", "The Hand That Feeds", "Head Like a Hole", και το "Hurt", σαν να έπαιζαν πάνω σε πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Το τελειωτικό χτύπημα ήταν το "I’m Afraid of Americans" του Bowie. Και δεν ήταν φόρος τιμής, ήταν διακήρυξη.

Οι NIN δεν έχουν ανάγκη να κάνουν revival. Απλώς κάνουν reset. Και το ρεύμα τους ακόμα διαπερνά.