H Fever Ray κυκλοφορεί το "I’m Not Done (Therapy Session)", ένα ψυχολογικό rave από το μέλλον της ανθρωπότητας

H Fever Ray επανέρχεται με μια αναδομημένη, σωματικά φορτισμένη εκδοχή του πανέμορφου "I’m Not Done" – το κομμάτι που πρωτογνωρίσαμε το 2009, τώρα μεταμορφωμένο σε "Therapy Session". Το καταπληκτικό βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Martin Falck, μάς μεταφέρει σε μια κυκλική ομαδική θεραπεία που θυμίζει rave ritual με θέσεις γύρω από έναν καθρέφτη.

Επιστρέφουν όλα τα avatars από το παλιό της σύμπαν (η Romance, η Main, η Snusi και η Demona Lisa) για να ξεγυμνωθούν μπροστά στην θεραπεύτρια Ebba, μια φιγούρα του cognitive capitalism, ντυμένη με τα πτυχία της ("Human Improvement Diploma, Mindset and Performance Boosting Certificate") και τυλιγμένη σε άπλετο (και προβλέψιμο) Σουηδικό σαρκασμό.

Η ίδια η Karin Dreijer δηλώνει: «Ήταν πιο οικονομικό να τους διδάξουμε βασικές δεξιότητες παρά να τους απελευθερώσουμε»... Why walk in circles when you can follow a straight line?

Το αποτέλεσμα: ένα φουτουριστικό video-installation για τη μη-αποκατάσταση της ψυχής, όπου η μελαγχολία δεν γιατρεύεται αλλά ρεμιξάρεται, σε 124 bpm, με βαρύ synth και ελάχιστο οξυγόνο. Το "Therapy Session", όπως μας ενημερώνει η Karin θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου με το δεύτερο μέρος.

Εν τω μεταξύ, πριν λίγο καιρό, η Fever Ray ανέμιξε το DNA με τους Röyksopp και τον Trentemøller στο updated "What Else Is There?", ενώ το άλμπουμ Radical Romantics του 2023 διαλύθηκε και ξανασυντέθηκε από τους Avalon Emerson, Logic1000, DJ HARAM, Equiknoxx, LSDXOXO και άλλα ονόματα της μετα-κλαμπ αποδόμησης.