Ο Τραμπ τσαντίζεται γιατί ο Springsteen μαζεύει περισσότερο κόσμο και ο Tom Morello του το τρίβει στη μούρη

Ο Τραμπ εξοργίζεται εύκολα, αλλά τίποτα δεν τον πονάει περισσότερο από την αλήθεια και... το μέγεθος του κοινού.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε ο Tom Morello, o κιθαρίστας των Rage Against the Machine, όταν δήλωσε μπροστά στο κοινό του ότι ο Τραμπ είναι έξαλλος με τον Bruce Springsteen επειδή «ο Bruce μαζεύει περισσότερο κόσμο». Δεν είναι βέβαια και δύσκολο να τον αγγίξεις εκεί που πονάει, η ανασφάλεια του προέδρου για τα πλήθη που συγκεντρώνει (ή μάλλον που δεν συγκεντρώνει) είναι παροιμιώδης.

Η σύγκρουση Springsteen–Trump έχει παρελθόν. Ο Springsteen, σε συναυλία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε πει ξεκάθαρα πως «η Αμερική που αγαπώ βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης». Ο Τραμπ, σε ένα ακόμα ξέσπασμα εθνικιστικής υστερίας, απείλησε με “αντίποινα”, απαιτώντας από τον Bruce να «κρατήσει το στόμα του κλειστό μέχρι να επιστρέψει στη χώρα». Αντί για απάντηση, ο Springsteen κυκλοφόρησε ένα anti-Trump EP. Ο Τραμπ, πιστός στον φτηνό διαδικτυακό τσαμπουκά, ανέβασε στη συνέχεια ένα μονταρισμένο βίντεο όπου τον δείχνει να χτυπά τον Springsteen στην πλάτη με μπαλιά του γκολφ. Το επίπεδο του "πολιτικού διαλόγου", ρηχό όσο και το ηθικό υπόβαθρο του δημιουργού του.

Στο φεστιβάλ Boston Calling, στις 25 Μαΐου, ο Morello αφιέρωσε την εκτέλεση του τραγουδιού "The Ghost of Tom Joad" (το οποίο έχει ηχογραφήσει και ζωντανά με τον Springsteen), στη διαμάχη των δύο. «Ο Bruce επιτίθεται στον Τραμπ γιατί σε όλη του τη ζωή υπηρετεί την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ισότητα», δήλωσε. Και συμπλήρωσε με το αιχμηρό: «Και ο Τραμπ είναι έξαλλος γιατί ο Bruce τραβάει περισσότερο κόσμο. Στα τσακίδια αυτός ο τύπος».

Ο Morello, απόφοιτος του Χάρβαρντ με διακρίσεις στις Πολιτικές Επιστήμες, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Από τη σκηνή, στήριξε το πανεπιστήμιο του απέναντι στις απειλές του Τραμπ να κόψει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, επειδή τολμούν να εκφράζονται ελεύθερα.

Η εμφάνισή του περιλάμβανε κλασικά κομμάτια των Rage Against the Machine, αλλά και ένα τζαμάρισμα με τον Chuck D των Public Enemy στο "Prophets of Rage". Αν κάτι απέδειξε αυτή η βραδιά είναι πως, ακόμα και όταν η πολιτική βυθίζεται στον κιτρινισμό, το rock 'n' roll, όταν είναι αληθινό, ξέρει πώς να απαντά.

