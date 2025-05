Η Miley Cyrus παρουσίασε το "Something Beautiful" σε TikTok πάρτι για εκλεκτούς

Η Miley Cyrus αποφάσισε να προειδοποιήσει εγκαίρως το κοινό της, κατά τη διάρκεια ενός άκρως exclusive TikTok fan listening event για το νέο της άλμπουμ Something Beautiful (ή αλλιώς, ένα «ορεκτικό» όπως το αποκάλεσε η ίδια): «Το επόμενο άλμπουμ μου θα είναι εξαιρετικά πειραματικό. Οπότε… καλή διασκέδαση!».

Η προειδοποίηση ήρθε λίγο καθυστερημένα, το κοινό είχε ήδη ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ στο Chateau Marmont του Λος Άντζελες, εκεί όπου η Cyrus επέλεξε να αποκαλύψει τη νέα της δουλειά μόνο σε 100 θαυμαστές που κέρδισαν την πρόσκληση μέσω TikTok comments. Ναι, σωστά διάβασες: μπορεί να μην κέρδισες Grammy, αλλά αν της απάντησες σε TikTok με το "Easy Lover", μπήκες στη λίστα.

Αυτό που δεν περίμεναν οι προσκεκλημένοι ήταν η ίδια η Miley, που εμφανίστηκε μετά το playback και τραγούδησε ζωντανά μερικά κομμάτια, μαζί και μια (σχεδόν) συγκινητική εκδοχή του "The Climb". Όλα αυτά ενώ φορούσε Mugler από το αρχείο, με φόντο το μισοσκότεινο σαλόνι ενός από τα πιο διαβόητα ξενοδοχεία του Χόλιγουντ και την Anya Taylor-Joy στο κοινό (ναι, γιατί όχι).

Η ίδια περιέγραψε τη δημιουργία του άλμπουμ ως μια μεταμόρφωση, μια πεταλούδα που γεννήθηκε μέσα από τις «προσωπικές βραδιές» της στο Chateau. Εκεί, λέει, δοκίμαζε τα κομμάτια της μόνο με τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Το σετ έκλεισε με το "End of the World", ένα τραγούδι που (όπως σημείωσε) γράφτηκε στον ίδιο χώρο που τραγουδιόταν, για να κλείσει ο κύκλος όπως πρέπει: με δραματουργία, διακόσμηση και TikTok.

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε σ’ αυτό το δωμάτιο», είπε η Miley. «Άλλαξε εντελώς, μεταμορφώθηκε απλώς και μόνο επειδή γεννήθηκε εδώ, κάτω από αυτό το ταβάνι. Κι αυτό το μέρος κουβαλάει τόσες αναμνήσεις για μένα... που δεν πρόκειται να σας τις πω. Θα με δείτε αλλιώς!». Και αφού πέρασε το αυτο-τρολάρισμα της στιγμής, πρόσθεσε: «Αλλά πέρα από τα αστεία, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα, μ’ αυτό το άλμπουμ. Είναι μια καθαρή αφοσίωση και αφιέρωση στη διαδρομή που έχουμε κάνει μαζί. Και ανυπομονώ να συνεχίσει… προς μέρη που ούτε καν φανταζόμασταν».

Ακριβώς τότε, συνέβη κι η τελευταία έκπληξη της βραδιάς: ένας από τους παρευρισκόμενους σηκώθηκε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του. Η αντίδραση της Miley; Όπως θα περιμέναμε: «Πηγαίνετε να βρείτε δωμάτιο! Βάλ’ το στο λογαριασμό μου. Αν θέλετε κρεβάτι, το χρεώνω στην κάρτα μου!» Το δωμάτιο ξέσπασε χαρούμενο σε γέλια και χειροκροτήματα. Ναι, αυτά τα χαρούμενα συμβαίνουν εκεί, στην καρδιά της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας... εκεί που τα τραγούδια γράφονται σε σουίτες με room service, οι προτάσεις γάμου γίνονται με influencer φωτισμό και η “ευγνωμοσύνη από καρδιάς” έχει χορηγό, hashtag και merch stand στην έξοδο.

