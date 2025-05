Oι Wet Leg επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Moisturizer" και ένα single-γροθιά, το "CPR"

Preoccupations - Ill At Ease

Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή της Brixton Academy και πριν προλάβει να στεγνώσει ο ιδρώτας τους από το Radio 1’s Big Weekend, οι Wet Leg πετάνε το νέο τους single "CPR" στα μούτρα του κοινού τους. Πρόκειται για το κομμάτι που ανοίγει το δεύτερο άλμπουμ τους, moisturizer (ναι, καλά διάβασες), που κυκλοφορεί στις 11 Ιουλίου, και όχι, δεν είναι μπαλάντα.

Η Rhian Teasdale μάς ρίχνει την ερώτηση "Is it love, or suicide?" πάνω σε ένα beat που στάζει βρώμικο ιδρώτα από υπόγειο κλαμπ. Κάπου ανάμεσα σε φλερτ και breakdown, το "CPR" είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο έρωτας σου κρατάει το κεφάλι κάτω από νερό και σου λέει να μείνεις ήσυχος γιατί «όλα είναι καλά». Spoiler: δεν είναι.

Το βίντεο του "CPR", γυρισμένο σε ένα one take (γιατί έτσι πρέπει), θυμίζει πάρτι που πέθανε άδοξα, αλλά κανείς δεν έφυγε. Μόνο κουνιούνται ακόμα, σε ντελιριακό headbanging και φουλ παραίτηση. Και ενώ κάποτε η Teasdale σιχαινόταν να γράφει ερωτικά τραγούδια, τώρα τα πακετάρει με σεξουαλική οργή και αμήχανο χιούμορ, δίνοντάς μας ένα άλμπουμ πιο θρασύ, πιο σφιχτοδεμένο και πιο αναιδές απ’ ό,τι περίμενε κανείς.

Μαζί με το "CPR", οι Wet Leg ανακοίνωσαν εμφανίσεις σε αρκετά δισκάδικα του Ηνωμένου Βασιλείου (ναι, υπάρχουν ακόμα τέτοια), και μια περιοδεία στην Ευρώπη τον Οκτώβρη. Το moisTOURizer tour ξεκινάει από το Σιάτλ την 1η Σεπτεμβρίου και έχει ήδη μισο-ξεπουλήσει, γιατί όταν τραγουδάς "catch these fists" στον Fallon, ε, ναι τα εισιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα (και συλλεκτικά).

Οι Wet Leg συνεχίζουν να στήνουν ενέδρες. Και το moisturizer είναι λιπαντικό για μια μουσική που δεν έχει σκοπό να σε καθησυχάσει. Έχει σκοπό να σε σπάσει σε κομμάτια. Ή να σε ξυπνήσει.