Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός κιθαρίστας και παραγωγός Rick Derringer, σε ηλικία 77 ετών

Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του με δήλωσή της στο TMZ, αναφέροντας πως ο Rick «έφυγε ειρηνικά» στις 26 Μαΐου, αφού αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, έπειτα από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο.

Ο στενός του φίλος Tony Wilson μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση στα social media.

Ο Rick Derringer, γεννημένος ως Richard Dean Zehringer, υπήρξε μια από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες φιγούρες της αμερικανικής ροκ σκηνής για πάνω από έξι δεκαετίες, ως κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός. Έγινε γνωστός στα ‘60s ως frontman των The McCoys, με το "Hang On Sloopy" να ανεβαίνει στο Νο.1 το 1965 και να καθιερώνεται ως κλασικό του garage rock.

Οι McCoys διαλύθηκαν το 1969, αλλά όχι πριν χαρίσουν κι άλλα εμβληματικά τραγούδια όπως τα "Fever", "Hang On, Come On" και άλλα. Το 1973, ο Derringer κυκλοφόρησε τον πρώτο του σόλο δίσκο All American Boy, στον οποίο περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη επιτυχία του ως σόλο καλλιτέχνης, "Rock and Roll, Hoochie Koo".

Παράλληλα με τη δική του πορεία, ο Derringer υπήρξε περιζήτητος session μουσικός. Έπαιξε σε κομμάτια των Steely Dan ("Show Biz Kids", "Chain Lightning", "My Rival"), συνεργάστηκε με την Cyndi Lauper στους δίσκους True Colors και A Night to Remember, ενώ ήταν μέλος και της περιοδεύουσας μπάντας της. Το 1971 εμφανίστηκε και στον δίσκο Killer του Alice Cooper.

Τα 80s πέρασαν με τον Derringer να συμμετέχει σε power ballads που έμειναν στην ιστορία: "Making Love Out of Nothing At All" των Air Supply, "Total Eclipse Of The Heart" της Bonnie Tyler, αλλά και το "Left in the Dark" της Barbra Streisand.

Ήταν επίσης ο άνθρωπος πίσω από τις πρώτες έξι δισκογραφικές δουλειές του ‘Weird Al’ Yankovic, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Eat It, που χάρισε στον Yankovic το πρώτο του Grammy. Το 1985 συνυπέγραψε το ντεμπούτο album του WWF, The Wrestling Album, γράφοντας μεταξύ άλλων και το θρυλικό "Real American", το theme song του Hulk Hogan.

Ακόμα και στα πιο πρόσφατα χρόνια, δεν σταμάτησε να περιοδεύει και να γράφει. Στα 2010s, βγήκε σε παγκόσμια περιοδεία με την μπάντα του Ringo Starr, περνώντας από Ευρώπη, Ρωσία, Νότια Αμερική, Μεξικό και ΗΠΑ. Το 2014, εμφανίστηκε στην περιοδεία Guitar Circus του Peter Frampton, στο πλευρό των B.B. King, Don Felder, Rick Nielsen (Cheap Trick), Steve Lukather (TOTO) και Mike McCready (Pearl Jam).

Μετά τον θάνατό του, δεν άργησαν να έρθουν τα μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού.

Ο Ringo Starr έγραψε: «Ο Θεός να ευλογεί τον Rick Derringer. Ήταν υπέροχο να παίζω μαζί του στους All Starrs. Στέλνω ειρήνη και αγάπη στην οικογένειά του».

Ο ‘Weird Al’ Yankovic σημείωσε στο Instagram: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω πως ο φίλος μου, ο θρυλικός Rick Derringer, έφυγε από τη ζωή. Παρήγαγε τους έξι πρώτους δίσκους μου και έπαιξε κιθάρα στις πρώτες μου ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του σόλο στο ‘Eat It’. Είχε τεράστια επιρροή στη ζωή μου. Θα μου λείψει βαθιά. Αναπαύσου εν ειρήνη».