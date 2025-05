Ακούστε το νέο live EP του Bruce Springsteen από το Μάντσεστερ με ομιλίες κατά του Τραμπ

Ο Bruce Springsteen, ο ροκ ποιητής της εργατικής Αμερικής που κάποτε τραγουδούσε για το "Born in the U.S.A.", τώρα επιστρέφει με το Land Of Hope And Dreams, ένα live EP γεμάτο κιθάρες, ιδανικά και (αλίμονο) πολιτική άποψη. Ναι, γιατί ο Bruce τόλμησε το αδιανόητο: να μιλήσει κατά της διαφθοράς και της ανικανότητας της κυβέρνησης Τραμπ μπροστά σε ένα κοινό... στο Μάντσεστερ! Σε ξένο έδαφος! Σχεδόν εσχάτη προδοσία δηλαδή, αν ρωτήσεις τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο "Highly Overrated" Springsteen, όπως τον χαρακτήρισε ο πρώην Πρόεδρος στην πλατφόρμα της μεγάλης αλήθειας (a.k.a. Truth Social), δεν σταμάτησε εκεί. Με λόγια που έσταζαν δημοκρατία και rock ‘n’ roll, κάλεσε τον κόσμο να «σηκωθεί» και να μιλήσει ανοιχτά ενάντια στον αυταρχισμό. Ο Τραμπ, φυσικά, απάντησε με το γνωστό του στυλ: αποκάλεσε τον Bruce έναν «σπαστικό τύπο» και χθες πόσταρε και deepfake βιντεάκι να τον χτυπάει με μπαλιά γκολφ πάνω στη σκηνή. Σημειωτέον: ο Springsteen σηκώθηκε. Το meme, όχι.

Ευτυχώς, δεν ήταν μόνος. Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών (AFM) έσπευσε να υπερασπιστεί τον Boss, μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Eddie Vedder, Neil Young, και πρόσφατα ο Robert Plant, δηλαδή ολόκληρη η ροκ παρέα που εξακολουθεί να θυμάται τι σημαίνει "Born to Run".

Ο Neil Young, με το δικό του σαρωτικό στιλ, θύμισε στον Τραμπ ότι αντί να ασχολείται με μουσικούς, καλό θα ήταν να στρέψει την προσοχή του στους «πεθαμένους στα χαλάσματα της Γάζας» ή –έστω– στο FEMA που έκλεισε εν μέσω κρίσης. Αλλά ναι, έχει σημασία ποιοι τραγουδάνε εναντίον σου.

Ο Bruce, βέβαια, δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Τραγούδησε Dylan, μίλησε για δημοκρατία, και άφησε τη μουσική του να θυμίζει πως το rock δεν είναι background για μπέργκερ και μπύρες. Είναι κραυγή. Είναι επιλογή. Είναι, όπως πάντα, μια πράξη αντίστασης.

Κι αν ο Πρόεδρος σκέφτεται να ξεκινήσει νέα σταυροφορία κατά των ροκ σταρ, ας προσέξει: στον επόμενο γύρο, μπορεί να του απαντήσει και ο Springsteen... με το "Born in the E.U.".