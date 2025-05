Οι Pulp επιστρέφουν με το άλμπουμ "More" μετά από 24 χρόνια

Οι θρύλοι της Britpop, Pulp, επιστρέφουν δισκογραφικά με το More, το πρώτο τους νέο άλμπουμ έπειτα από 24 χρόνια, το οποίο κυκλοφορεί στις 6 Ιουνίου από τη Rough Trade. Μετά το "Spike Island", μας χαρίζουν τώρα το δεύτερο single "Got to Have Love", συνοδευόμενο από ένα μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Jarvis Cocker. Δείτε το παρακάτω.

«Η λέξη “αγάπη” ήταν κάτι που δεν μπορούσα να πω μέχρι που πλησίασα τα 40», εξομολογείται ο Cocker στο δελτίο τύπου. «Άκουγα συνέχεια ερωτικά τραγούδια, αλλά δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη στην πραγματική ζωή. Οι στίχοι αυτού του τραγουδιού είναι ο διάλογός μου με τον εαυτό μου γι’ αυτό. Έκανα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Πλέον έμαθα να την λέω χωρίς να κοκκινίζω. Πρέπει να έχεις αγάπη. Ω ναι, πρέπει».

Ο Cocker προσθέτει: «Είναι ένα ελαφρώς υστερικό τραγούδι που προσπαθεί να μιλήσει για την αγάπη όπως τη βλέπω σήμερα».

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από το ντοκιμαντέρ Wigan Casino του Tony Palmer (1977), με τους θρυλικούς Northern Soul χορευτές να χορεύουν τώρα στους ρυθμούς των Pulp.

«Λατρεύω τον χορό – και αυτά είναι τα καλύτερα πλάνα χορού που έχω δει ποτέ. Τα πρωτοείδα στο “Florucci Made Me Hardcore” του Mark Leckey», αναφέρει ο Cocker.

Προηγουμένως, οι Pulp είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο single του More, το "Spike Island", με ένα βίντεο που σκηνοθετήθηκε επίσης από τον Cocker, με τη βοήθεια AI, και επιχειρεί να «ζωντανέψει» φωτογραφίες από την εποχή του Different Class, μερικές φορές με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Το τελευταίο άλμπουμ των Pulp ήταν το We Love Life (2001), σε παραγωγή του Scott Walker. Έκτοτε το συγκρότημα πέρασε από μακρά παύση, επανακυκλοφορίες, περιοδείες (2011-2013), την κυκλοφορία του After You το 2013, και νέα επανασύνδεση το 2022 με περιοδεία που διήρκεσε μέχρι το 2024. Δυστυχώς, ο μπασίστας τους Steve Mackey απεβίωσε τον Μάρτιο του 2023 σε ηλικία μόλις 56 ετών και δεν συμμετείχε στην τελευταία περιοδεία ούτε στο νέο άλμπουμ.

Ο Jarvis Cocker στο μεταξύ ακολούθησε πλούσια σόλο διαδρομή, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Air και Hot Chip, συνέθεσε μουσική για ταινίες του Wes Anderson και ίδρυσε το νέο σχήμα JARV IS…, με το άλμπουμ Beyond the Pale (2020) να συμπεριλαμβάνεται στα 100 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.