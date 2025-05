Ο 50 Cent τρολάρει άγρια τον Diddy μετά την κατάθεση της πρώην συντρόφου του κατηγορουμένου

Μόλις τελείωσε η δεύτερη μέρα από τη δίκη-φωτιά του Diddy για sex trafficking και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και ο 50 Cent, σαν να βαριόταν να αφήσει την κόλαση να τα κάψει όλα μόνη της, μπήκε στο ίντερνετ για να ρίξει λίγο παραπάνω βενζίνη, πάντα με το γνωστό του ταλέντο στην ψηφιακή ταραχή, φυσικά.

Αφορμή στάθηκε η καυτή κατάθεση της πρώην συντρόφου του Diddy, Cassie Ventura, που περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα περιβόητα "freak off" πάρτι, κάπου ανάμεσα σε πισίνες με baby oil και γιγαντιαία φουσκωτά παπάκια. Ο 50 Cent απάντησε με μια σειρά από AI-generated εφιάλτες που έμοιαζαν περισσότερο με μακάβρια καρτούν και λιγότερο με τρολ, αλλά βασικά ήταν (μάλλον) και τα δύο.

Μία από τις εικόνες δείχνει έναν χαζοχαρούμενο Diddy-σωσία, ημίγυμνο σε μια παιδική πισίνα, να καβαλάει μια τεράστια φουσκωτή πάπια. Άλλη τον δείχνει κάπως πιο «πειστικό», χωμένο σε πισίνα γεμάτη μπουκάλια με λάδι, που τελικά μοιάζει σαν εφιάλτης που σκηνοθέτησε ο John Waters μετά από υπερβολική δόση TMZ. Αν δεν ήταν τόσο άρρωστο, θα ήταν γελοίο. Αλλά μιλάμε για τον 50 Cent, ο οποίος ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την έννοια του «υπαινιγμού».

Στη λεζάντα του post, δεν κρατήθηκε: «Damn he did all that shit to go out like this, SMH. This shit crazier than regular crazy 🤔».

Και φυσικά, δεν ξέχασε να κάνει tag τη δική του μάρκα αλκοόλ, με ένα μίνι εμπορικό "middle finger" στον Diddy και το παρελθόν του με Cîroc και DeLeón.

Το timing; Απόλυτα «τυχαίο». Η κατάθεση της Cassie περιέγραφε σενάρια σεξουαλικής κακοποίησης με απειλές και ψυχολογική βία... Ναι, περιλαμβανομένου και του σκηνικού με την πισίνα και το baby oil. Η ατάκα της στην αίθουσα ήταν καθαρή: «Ό,τι ήθελε ο Sean, αυτό θα γινόταν».

Και όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 50 Cent βγάζει τα social media όπλα του ενάντια στον Diddy. Παλαιότερα είχε ποστάρει για την κατάσχεση 1.000 μπουκαλιών λιπαντικό από τις αρχές, ενώ παράλληλα ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το Netflix που σκάβει βαθιά στο βάλτο των κατηγοριών.

Ας μην ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν συνεργάτες στην ίδια δισκογραφική. Σήμερα, ο 50 το λέει ξεκάθαρα: «Δεν θα υπήρχε τόση απογοήτευση ανάμεσά μας, ακόμα κι αν δεν ξαναμιλούσαμε ποτέ».

Όσο για τη διαμάχη; Μικρό θέμα μπροστά στην μεγάλη εικόνα, που μόνο αισιόδοξη δεν είναι. Ο 50 Cent κάνει memes. Η δίκη ξεσκεπάζει εφιάλτες. Και το show μόλις άρχισε.