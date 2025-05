H Lola Young λάμπει με το "One Thing", γεμάτο χιούμορ, φρεσκάδα και pop με νεύρο

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ έναν κόσμο όπου τα charts μυρίζαν σαν τα αποστειρωμένα club του Dubai και η R&B έγινε προϊόν σπα του TikTok, η Lola Young αποφάσισε να ρίξει μια σφαλιάρα στο σύστημα... Το νέο της single λέγεται "One Thing" και ακούγεται σαν ερωτικό γράμμα που κάποιος έγραψε με κραγιόν σε μια χαρτοπετσέτα ενός club, το πάτησε και το τσάκισε στις τουαλέτες και μετά το διάβασε φωναχτά σε κάποιο group therapy.

Μια κιθαριστική λούπα σέρνεται στο βάθος σαν σκιά, ένα beat κάνει δήθεν πως είναι χαλαρό, αλλά κάτω από τη ραχοκοκαλιά του κάτι βράζει: ο σαρκασμός, η τρυφερότητα, το σεξ και μια ατάκα που κόβει πιο γρήγορα απ’ τον ρυθμό. Η Lola μάς λέει: «Ναι, μιλάω για σεξ. Αλλά όχι μόνο. Γιατί το σεξ δεν είναι ποτέ μόνο για σεξ». Τι άλλο είναι αλήθεια στον σύγχρονο κόσμο μας;

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Dave Meyers, σε πετάει μέσα σε ένα φρικιαστικά όμορφο πανηγύρι παραλογισμού: αίθουσες διδασκαλίας, ρινγκ, καθρέφτες, κορμιά, ρόλοι που διαλύονται. Όλα με την επιμέλεια του Ryan Heffington, που ξέρει πώς να μετατρέπει τη χορογραφία σε εκρηκτικό μανιφέστο.

Μετά την επιτυχία του This Wasn’t Meant For You Anyway και του "Messy", η Lola σίγουρα δεν επιστρέφει για να γίνει το επόμενο γλυκό κορίτσι της pop, έρχεται για για να ανοίξει το μικρόφωνο με έναν καταιγιστικό μικροφωνισμό και να φωνάξει ότι αυτό το «ένα πράγμα» δεν μπορεί να είναι ποτέ μόνο ένα πράγμα.

Γιατί άλλωστε, μόλις στα 24, με Ivor Novello nominations, συνεργασίες με Tyler, The Creator και Lil Yachty, εμφανίσεις σε Coachella, Glastonbury και Meltdown Festival της Little Simz, η Lola αποδεικνύει ότι η σύγχρονη ποπ δεν χρειάζεται ούτε γυαλιστερά φίλτρα ούτε συγκατάβαση. Χρειάζεται θράσος. Θράσος και φωνή. Και τα έχει και τα δύο.