Ακούστε το ομώνυμο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ των Black Keys

Οι Black Keys ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ που θα λέγεται No Rain, No Flowers, και που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Αυγούστου από τη Easy Eye Sound/Parlophone Records. Πρόκειται για τη συνέχεια του περσινού Ohio Players, και έρχεται να επιβεβαιώσει την ακούραστη δημιουργική χημεία του ντουέτου.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα Easy Eye Sound Studios στο Nashville, σε παραγωγή των Dan Auerbach και Patrick Carney, και φέρνει μαζί τους στιχουργούς Rick Nowels και Daniel Tashian, καθώς και τον πληκτρά-θρύλο Scott Storch (The Roots, Dr. Dre, 50 Cent).

«Είχα συνεργαστεί με τον Rick Nowels στο "Ultraviolence" της Lana Del Rey», λέει ο Auerbach. «Δεν είχαμε δουλέψει ποτέ με κάποιον που να γράφει πάνω στο πιάνο με αυτόν τον τρόπο, αλλά καταφέραμε και συνδεθήκαμε αμέσως» Ο Carney προσθέτει: «Θέλαμε να πάμε κατευθείαν στην πηγή, στο ίδιο το δωμάτιο, με ανθρώπους που είναι γνωστοί για τη στιχουργική τους δύναμη. Τον Daniel Tashian τον γνώρισα σχεδόν με το που έφτασα στο Nashville. Και ο Scott Storch είναι από αυτούς τους μουσικούς που θαυμάζαμε για χρόνια».

«Αυτός ο δίσκος είναι καρπός πολλής δουλειάς και ακόμα περισσότερης αγάπης», συμπληρώνει ο Auerbach. «Ελπίζουμε να το νιώσετε»...

Μαζί με την ανακοίνωση, οι Black Keys κυκλοφόρησαν και το ομώνυμο κομμάτι "No Rain, No Flowers", το οποίο ακολουθεί τα "Babygirl" (που βγήκε τον Μάρτιο) και "The Night Before" (Φεβρουάριος). Το άλμπουμ διατίθεται ήδη για προπαραγγελία σε πολλές μορφές.

Η περιοδεία No Rain, No Flowers Tour ξεκινά στις 23 Μαΐου από την Οκλαχόμα με την ευρωπαϊκή της φάση να ξεκινά γύρω στα τέλη Ιουνίου.