Η Jehnny Beth ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ "You Heartbreaker, You"

Μετά από τέσσερα χρόνια σιωπηλής έντασης, και ακόμα περισσότερα από το τελείωμα των Savages, η Jehnny Beth επιστρέφει. Όχι όμως με την μπάντα που κάποτε έκανε το αίμα να κοχλάζει στις φλέβες των post-punk fans, αλλά με ένα νέο σόλο άλμπουμ, You Heartbreaker, You, που κυκλοφορεί στις 29 Αυγούστου από τη Fiction Records.

Το πρώτο single λέγεται "Broken Rib" και συνοδεύεται από ένα video γεμάτο σωματικότητα και σκοτεινό ρομαντισμό, το οποίο σκηνοθέτησε η ίδια μαζί με τον στενό της συνεργάτη Johnny Hostile, μέσα στα γραφεία της Fiction, ένας μικρό θάλαμο ηχομόνωσης για την οργή της.

«Ήξερα πως ήθελα ο δίσκος να ξεκινά με κραυγή», λέει στο NME. «Έτσι ένιωθα: ο κόσμος ήταν διαλυμένος, εγώ ήμουν διαλυμένη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι λυπηρό. Το τραγούδι είναι ένας τρόπος να ανασυνθέσεις τα κομμάτια. Όχι να τα γυαλίσεις ή να τα κρύψεις – να τα εκθέσεις όπως είναι».

Το You Heartbreaker, You ακολουθεί το To Love Is to Live του 2020 και το Utopian Ashes του 2021 (το οποίο είχε γράψει σε συνεργασία με τον Bobby Gillespie των Primal Scream). Οι Savages, πάντως, παραμένουν σιωπηλές, και κάπως μας λείπουν.