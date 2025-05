Οι Wolf Alice ανακοινώνουν το νέο τους άλμπουμ "The Clearing"

Share this

Ένα αξιόλογο βρετανικό τετραμελές σχήμα με μια ψυχή που ακροβατεί ανάμεσα στο φως και την κραυγή, οι Wolf Alice επιστρέφουν. Το νέο τους άλμπουμ τιτλοφορείται The Clearing και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου μέσω της RCA. Πρώτο δείγμα, το single "Bloom Baby Bloom", συνοδευόμενο από ένα βίντεο που μοιάζει μευπόκωφη έκρηξη, και το οποίο μπορείτε να δείτε πιο κάτω, μαζί και το εξώφυλλο του δίσκου.

Το The Clearing είναι το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος και ακολουθεί το πολυβραβευμένο Blue Weekend, το οποίο είχε σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση της λίστας μας με τα 100 καλύτερα άλμπουμ του 2021. Η μπάντα έγραψε τον δίσκο στο βόρειο Λονδίνο, και τον ηχογράφησε πέρυσι στο Λος Άντζελες, με παραγωγό τον Greg Kurstin, κάτοχο αρκετών βραβείων Grammy.

Η τραγουδίστρια, Ellie Rowsell, σημειώνει σχετικά με το "Bloom Baby Bloom": «Ήθελα ένα καθαρόαιμο rock κομμάτι, να εστιάσω στο στοιχείο της performance, να τραγουδήσω σαν τον Axl Rose, αλλά να τραγουδώ όμως για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούσα την κιθάρα σαν ασπίδα· ίσως για να αποφύγω το κλισέ της "κοπέλας τραγουδίστριας σε μπάντα". Τώρα όμως ήθελα να εστιάσω στη φωνή μου ως rock όργανο. Το να αφήσω την κιθάρα ήταν λυτρωτικό, έφτασα σε ένα σημείο όπου δεν νιώθω πια την ανάγκη να αποδείξω ότι είμαι μουσικός».

Το βίντεο του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Colin Solal Cardo (γνωστός για τις συνεργασίες του με Charli XCX, Robyn, Christine & The Queens, Phoenix), και όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, «αποδομεί την κλασική ροκ performance, αντλώντας έμπνευση από τον Bob Fosse και το "All That Jazz"». Τη χορογραφία επιμελήθηκε ο πολυβραβευμένος Ryan Heffington (Euphoria, Sia, Kenzo + Margaret Qualley).

Σύμφωνα με την μπάντα, το The Clearing είναι βαθιά επηρεασμένο από το κλασικό ροκ των ’70s και περιγράφεται ως «αν οι Fleetwood Mac έγραφαν άλμπουμ στο Βόρειο Λονδίνο το 2025».

Ένας δυνατός και καθαρτικός δίσκος, που στέκεται όμορφα κάπου ανάμεσα στην σκιά και την ανάταση.