"Friend Of Mine": Το πρώτο τραγούδι της Rihanna μετά από σχεδόν τρία χρόνια σιωπής

Το τραγούδι γράφτηκε για το soundtrack των Στρουμφακίων!!! (ναι, καλά διαβάσατε), όπου η RiRi αναλαμβάνει και ρόλο, αφού θα υποδυθεί τη Στρουμφίτα στο επερχόμενο animated φιλμ.

Πρόκειται για την πρώτη της κυκλοφορία από το "Born Again" (από το soundtrack του Black Panther: Wakanda Forever, Ν), μετά και το συγκινητικό ‘Lift Me Up’ από την ίδια ταινία.

Το "Friend Of Mine", γεμάτο Afrobeats με tribal drums, ξεκινά με ένα πιασάρικο φωνητικό sample και συνεχίζει με τη Rihanna να τραγουδά: “Ooh, I think the word here is ‘déjà-vu’ / Just met you tonight, but you feel like a friend of mine”... Απλά καθημερινά πράγματα, για όσους συναντούν την αδελφή ψυχή τους στα πρώτα πέντε λεπτά.

Το κομμάτι είναι το δεύτερο από το soundtrack των Στρουμφ, μετά το "Higher Love" του Desi Trill με τους DJ Khaled, Cardi B, Natania και Subhi. Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 13 Ιουνίου από τη Roc Nation (ναι, βεβαια, η προπαραγγελία ήδη διαθέσιμη, αν νιώθετε στρουμφοενθουσιασμένοι).

Όσο για δίσκο; Θυμίζουμε πως το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna, το Anti, κυκλοφόρησε το 2016. Πέρυσι το καλοκαίρι μας είπε ότι «ξεκινά από την αρχή» και «ξανανακαλύπτει τα πράγματα». Φέτος, δήλωσε ότι «επιτέλους το βρήκε», αλλά έσπευσε να μας προειδοποιήσει: «δεν θα είναι κάτι που περιμένει κανείς». Όχι ραδιοφωνικό, όχι εμπορικό, αλλά εκεί που, όπως λέει, αξίζει να βρίσκεται η τέχνη της.

Και καθώς περιμένει το τρίτο της παιδί με τον A$AP Rocky, η RiRi μάλλον δεν θα μας δώσει σύντομα το θρυλικό R9. Όταν τη ρώτησαν αν ο δίσκος θα καθυστερήσει κι άλλο, απάντησε με το πιο minimal statement: «I can sing»...

Κι εμείς, RiRi μου. Κι εμείς.