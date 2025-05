Ο Robert Fripp υπέστη καρδιακή προσβολή στην Ιταλία

Ο Robert Fripp και η Toyah Willcox ανακοίνωσαν πως ο Fripp αναρρώνει από καρδιακή προσβολή. Το ζευγάρι αφιέρωσε το εβδομαδιαίο τους βίντεο "Upbeat Moments" στη δραματική περιπέτεια που εκτυλίχθηκε τον περασμένο μήνα, καθώς ο Fripp ετοιμαζόταν να πετάξει για την Ιταλία και να συμμετάσχει σε εκδήλωση της Orchestra Of Crafty Guitarists στο Castione della Presolana, στο Μπέργκαμο.

Υποφέροντας από πόνους στο στήθος, τους οποίους απέδωσε λανθασμένα σε παλινδρόμηση οξέων, ο ηγέτης των King Crimson πήρε κανονικά την πτήση, έχοντας κανονίσει να τον περιμένει γιατρός στον προορισμό του. Αντί γι’ αυτό όμως, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μπέργκαμο, όπου εισήχθη στην εντατική και υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Εδώ είναι το ενδιαφέρον κομμάτι», λέει ο Fripp με διάθεση να διατηρήσει το ηθικό ακμαίο. «Βρίσκομαι στα επείγοντα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θα μου κάνουν, κι ένας νοσοκόμος ήρθε και μου ξύρισε τα... μπαλάκια μου!». «Ο καημένος... δεν θα ήθελα με τίποτα τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή», συνεχίζει γελώντας, ενώ η Toyah προσπαθεί να συγκρατήσει τα γέλια. «Το θέμα είναι: ενδιαφέρεστε για την καρδιά μου, σωστά; Τι δουλειά έχει το ξύρισμα εκεί κάτω;».

Η Toyah συμπληρώνει, με παιχνιδιάρικη σοβαρότητα: «Δεν επιτρέπεται ερωτική επαφή για έναν μήνα. Αλλά τον επιθεώρησα εξονυχιστικά — είναι πολύ, πολύ ξυρισμένος!».

Ο Fripp εξηγεί ότι διαγνώστηκε με τριχοειδή απόφραξη σε αρτηρία και ότι του τοποθετήθηκαν δύο stents κατά τις επεμβάσεις. Η Toyah, με δάκρυα στα μάτια, αναφέρει πόσο δύσκολη ήταν η επικοινωνία στο νοσοκομείο, καθώς ελάχιστοι από το προσωπικό μιλούσαν αγγλικά — γεγονός που οδήγησε σε μια ιδιαίτερη παρεξήγηση, όταν ο Fripp, νομίζοντας πως τον ρώτησαν τι θέλει να φάει, άρχισε... να γδύνεται.

Το βίντεο κλείνει με την ανακοίνωση πως ο Fripp θα ξεκουραστεί για 6 με 8 εβδομάδες, όμως η σειρά των viral βίντεό τους Sunday Lunch θα συνεχιστεί κανονικά. Μάλιστα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την εγχείρηση, ο Fripp κατάφερε να διευθύνει την παράσταση Guitar Circle στο Castione della Presolana. «Ήταν εκπληκτικό. Το κοινό είχε προετοιμαστεί με ορχηστρικούς ελιγμούς· ήταν μια μαγική εμπειρία για μένα», σχολίασε ο Fripp.

Ένα από τα τελευταία τους Sunday Lunch covers είναι το "You Should Not Be Doing That" των Amyl & The Sniffers.