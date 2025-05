Η κληρονομιά του Steve Albini: Σε δημοπρασία το αρχείο ενός θρύλου της μουσικής παραγωγής

Share this

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του θρυλικού παραγωγού και ηχολήπτη Steve Albini, η οικογένειά του ανακοίνωσε την έναρξη μιας μοναδικής δημοπρασίας με αντικείμενα από το προσωπικό του αρχείο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει βιβλία, δίσκους, CD, μπλουζάκια, flyers, fanzines και άλλα memorabilia που αποτυπώνουν το πολύπλευρο ενδιαφέρον του Albini για τη μουσική και την τέχνη.

Μεταξύ των δίσκων που διατίθενται βρίσκονται κυκλοφορίες από ονόματα όπως οι Elvis Costello, Buzzcocks, Can, Burzum, The Dead C, Urge Overkill, Didjits και Jon Spencer, σε μια σπάνια ευκαιρία για τους φίλους της μουσικής να αποκτήσουν αυθεντικά κομμάτια από τη συλλογή ενός από τους πιο αφοσιωμένους και αυθεντικούς ανθρώπους του ήχου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Ο Steve ασχολήθηκε με πολλούς τομείς και σχεδόν όλοι εκπροσωπούνται κάπου μέσα στις συλλογές του». Όλα τα αντικείμενα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Γνησιότητας που υπογράφει ο Byron Coley, διαχειριστής του αρχείου, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του Albini. Οι καταχωρήσεις θα ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Steve Albini πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Σικάγο στις 8 Μαΐου 2024, σε ηλικία 61 ετών. Στη μακρά του διαδρομή, υπήρξε παραγωγός σε περισσότερους από 2.000 δίσκους, με πιο εμβληματικές δουλειές του τα In Utero των Nirvana, Surfer Rosa των Pixies, Rid of Me της PJ Harvey και Pod των Breeders. Παράλληλα, ήταν ενεργός μουσικός με τους Shellac και, πριν χρόνια, με τους Big Black.

Η πόλη του Σικάγο τίμησε τον Albini τον περασμένο Νοέμβριο δίνοντας το όνομά του σε δρόμο – το τμήμα της West Belmont Avenue (2600-2700) όπου βρίσκεται το ιστορικό στούντιο Electrical Audio. Την ημέρα της ονοματοδοσίας παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Kim Deal και ο Jeff Tweedy των Wilco.

Στις 22 Ιουλίου, που θα ήταν τα 62α του γενέθλια, μουσικοί όπως η PJ Harvey, οι Mogwai και ο Todd Trainer των Shellac απέτισαν φόρο τιμής. Λίγο νωρίτερα, η PJ Harvey είχε αφιερώσει την εμφάνισή της στο Primavera Sound 2024 στη μνήμη του, ενώ το φεστιβάλ είχε ονομάσει μια από τις σκηνές του προς τιμήν του.