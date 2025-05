Οι Pearl Jam κυκλοφορούν νέο EP για το "The Last Of Us"

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς (σεζόν 2, επεισόδιο 5), που διαδραματίζεται στο Σιάτλ, η Έλι (την οποία ενσαρκώνει η Bella Ramsey) τραγουδά την πρώτη στροφή του "Future Days", κομμάτι που έκλεινε τον δίσκο Lightning Bolt του 2013. Το τραγούδι είχε προηγουμένως κατακτήσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο The Last of Us Part II (2020), όταν ο Τζόελ (Pedro Pascal στη σειρά) το μαθαίνει στην Έλι, συνδέοντάς το με το νήμα μνήμης και απώλειας που διατρέχει το παιχνίδι.

Το "Future Days" ανοίγει το νέο EP των Pearl Jam με τίτλο The Last Of Us, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα εξής κομμάτια: "All Or None" από το άλμπουμ Riot Act (2002), μια ζωντανή εκτέλεση του "Future Days" από το περσινό φεστιβάλ Ohana του Eddie Vedder και το "Present Tense (Redux)" από το No Code (1996).

Το EP είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming, ενώ κυκλοφορεί και σε αυστηρά περιορισμένο 12" βινύλιο αποκλειστικά για τα μέλη του Ten Club.

Κατά τη συναυλία στο Bridgestone Arena του Νάσβιλ (8 Μαΐου), ο Eddie Vedder προλόγισε με συγκίνηση τον Peter Frampton, εξηγώντας πως υπήρξε ήρωας της μπάντας πριν ακόμη από τους Ramones: «Ήταν ένας από τους πρώτους κιθαριστικούς μας ήρωες — μαζί με τον Jimmy Page και τον Pete Townshend. Το “Frampton Comes Alive!” ήταν ένας από τους λόγους που αγαπήσαμε τα live άλμπουμ. Και αργότερα, αρχίσαμε να κυκλοφορούμε τα δικά μας bootlegs χάρη στη δική του επιρροή. Είναι απλώς ένας απίστευτος άνθρωπος. Πλέον είναι φίλος της μπάντας, έχει ηχογραφήσει με τον Mike και τον Matt, και απόψε έχουμε την τιμή να παίξουμε μαζί του».

Ο 75χρονος Peter Frampton ανέβηκε τελικά στη σκηνή για να ερμηνεύσει με τους Pearl Jam το "Black", από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Ten (1991).