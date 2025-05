O Timothée Chalamet live στο Glastonbury; Ο "Ντύλαν" του σινεμά ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή

The Boy - Αυστραλία

Σε μια εποχή που οι ηθοποιοί μεταμορφώνονται σε μουσικούς και οι μύθοι ανασταίνονται μέσα από νέες φωνές, ο Timothée Chalamet — το αγόρι που έμοιαζε πάντα έτοιμο να καταρρεύσει μέσα σε ένα βλέμμα — ετοιμάζεται για ένα “μυστικό” μουσικό gig στο φετινό Glastonbury 2025.

Μετά την εκκωφαντική επιτυχία του A Complete Unknown, της βιογραφικής ταινίας για τον Bob Dylan, που του χάρισε υποψηφιότητα για BAFTA και οκτώ οσκαρικές δόξες, ο Timothée Chalamet φαίνεται να μην ξεμπέρδεψε ακόμα με τη σκιά του Dylan. Κι ίσως να μην θέλει κιόλας. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της The Sun, ο ηθοποιός πρόκειται να εμφανιστεί στο φεστιβάλ το Σάββατο 28 Ιουνίου, μαζί με το tribute σχήμα Not Completely Unknown, σε ένα σύντομο σετ στην Acoustic Stage — την πιο οικεία, γήινη και low-key σκηνή του φεστιβάλ, που χωρά λίγες χιλιάδες ψυχές. Όσοι ξέρουν, θα είναι εκεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Chalamet δοκιμάζει τα φτερά του πάνω σε μικρόφωνο. Στο Saturday Night Live, πριν λίγους μήνες, άφησε τις μάσκες του Χόλιγουντ και τραγούδησε ζωντανά τρία τραγούδια του Dylan — ανάμεσά τους και το "Outlaw Blues" από το θρυλικό Bringing It All Back Home και το "Tomorrow Is A Long Time" με μια σχεδόν μεταφυσική ακουστική απόδοση. Στο πιάνο, ο James Blake, σαν από άλλη διάσταση.

«Δεν μάθαινα για κάποιον άλλον. Μάθαινα για μένα», δήλωσε πριν λίγι καιρό ο ίδιος στο NME, αναφερόμενος στις ατελείωτες ώρες μελέτης για να “γίνει” ο Dylan. Κι όπως φαίνεται, η διαδικασία τον μετέβαλε βαθύτερα απ’ ό,τι ίσως περίμενε. Γιατί δεν αρκεί να μιμηθείς μια φωνή· πρέπει να κουβαλήσεις την αγωνία της.

Το Glastonbury 2025 έχει ήδη ανακοινώσει ένα εκρηκτικό line-up: Neil Young, The 1975, The Prodigy, Olivia Rodrigo, αλλά και Rod Stewart στο παραδοσιακό Legend Slot της Κυριακής. Αν ο Chalamet τελικά εμφανιστεί, θα προσθέσει μια ποιητική, ντροπαλή, μα και τολμηρή νότα στη φετινή αφήγηση.

Γιατί κάποιες φορές, το να υποδυθείς τον Dylan δεν είναι αρκετό. Πρέπει να τον τραγουδήσεις ζωντανά, κιόλας.