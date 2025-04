Οι Young Gods ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Appear Disappear" σε πολλαπλές μορφές

Tamta - THE HEROINE

Οι σπουδαίοι πρωτοπόροι της παγκόσμιας industrial rock σκηνής, The Young Gods, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Appear Disappear μέσω της Two Gentlemen στις 13 Ιουνίου 2025. Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε τρεις μορφές: ένα standard μαύρο LP+CD, ένα περιορισμένης έκδοσης 'Pear Northern Light' LP+CD, και μια κανονική έκδοση CD.

Η κυκλοφορία αυτή έρχεται μετά την ορχηστρική τους διασκευή του In C by Terry Riley (2022) και του προηγούμενου στούντιο άλμπουμ τους Data Mirage Tangram από το 2019.

Το Appear Disappear περιγράφεται από την δισκογραφική τους εταιρεία ως μια επιστροφή στα "πιο επιθετικά θεμελιώδη" στοιχεία του συγκροτήματος και αντικατοπτρίζει έναν κόσμο σημαδεμένο από στρατιωτικές συγκρούσεις, μαζική επιτήρηση και προσωπικούς αγώνες. Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Franz Treichler συνοψίζει: «Θέλαμε κάτι ωμό», αναφερόμενος στην αλλαγή κατεύθυνσης του συγκροτήματος μετά τα πιο ατμοσφαιρικά και ορχηστρικά τους projects.

Κομμάτια όπως το "Shine that Drone" και το "Blackwater" εξερευνούν θέματα ψηφιακής παρακολούθησης και αντίστασης, ενώ το "Blue Me Away" αποτελεί μια συναισθηματική αφιέρωση στην εκλιπούσα σύζυγο του Treichler, Heleen, η οποία πέθανε το 2023. Το άλμπουμ συνδυάζει επιθετικές κιθάρες με τον χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό παλμό του Cesare Pizzi και τα δυναμικά ντραμς του Bernard Trontin.

Οι The Young Gods είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά industrial rock συγκρότημα από την Ελβετία, που σχηματίστηκε το 1985 στο Φρίμπουργκ. Το συγκρότημα απέκτησε αρχικά αναγνώριση με το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Young Gods το 1987, το οποίο ακολούθησαν τα L’Eau Rouge το 1989 και T.V. Sky το 1992, που τους έφεραν διεθνή φήμη.

Γνωστοί για την πρωτοποριακή τους μίξη ροκ και ηλεκτρονικής μουσικής, το συγκρότημα υπέστη αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Μετά από ένα διάλειμμα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, επέστρεψαν με το άλμπουμ Data Mirage Tangram το 2019. Η ορχηστρική τους επανερμηνεία του In C του Terry Riley κυκλοφόρησε το 2022. Η τρέχουσα σύνθεση αποτελείται από τους Franz Treichler (φωνητικά, κιθάρα), Cesare Pizzi (samplers, ηλεκτρονικά) και Bernard Trontin (ντραμς).