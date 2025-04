Ακούστε τη Fiona Apple να διασκευάζει το "Heart of Gold" του Neil Young

Η Cinema Music Group και η Killphonic Records κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ-φόρο τιμής στον Neil Young με τίτλο Heart of Gold: The Songs of Neil Young, Vol. 1. Στη συλλογή των 14 κομματιών περιλαμβάνεται η διασκευή της Fiona Apple στο τραγούδι του Young "Heart of Gold" από το άλμπουμ Harvest του 1972. Ακούστε τη νέα διασκευή παρακάτω.

Η Apple συμμετείχε στην παραγωγή της διασκευής στο "Heart of Gold" με τον Dave Palmer. Στο κομμάτι συμμετέχουν ο Palmer στο πιάνο, ο Reggie Hamilton στο μπάσο και ο Joey Waronker στα ντραμς.

Τα έσοδα από το Heart of Gold: The Songs of Neil Young, Vol. 1 θα διατεθούν στο Bridge School, τον οργανισμό στο Hillsborough της Καλιφόρνιας που συνίδρυσε η εκλιπούσα πρώην σύζυγος του Neil Young, Pegi Young, για να βοηθήσει παιδιά με σωματικές και λεκτικές αναπηρίες. Ένας δεύτερος τόμος του Heart of Gold: The Songs of Neil Young αναμένεται να κυκλοφορήσει στο μέλλον.