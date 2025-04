Οι Arcade Fire μοιράζονται το ομότιτλο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ "Pink Elephant"

Tamta - THE HEROINE

Το καναδικό συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον διάδοχο του "WE" του 2022 στις 9 Μαΐου, και έχουν ήδη ρίξει το πρώτο τους χτύπημα, το "Year Of The Snake".

Σήμερα (25 Απριλίου), ο Win Butler και η παρέα του μας έδωσαν μια ακόμα γεύση από τον νέο τους δίσκο. Το κομμάτι "Pink Elephant", με μια Pixies-esque ατμόσφαιρα, δείχνει το συγκρότημα να συνεχίζει με την πιο συγκρατημένη, κιθαριστοκεντρική προσέγγισή του.

«Πάρε το μυαλό σου από πάνω μου για λίγο / Στο πιο σκοτεινό μέρος είδα το χαμόγελό σου / Και ο τρόπος που άλλαξαν όλα / Με κάνει να θέλω να κλάψω, αλλά / Πάρε το μυαλό σου από πάνω μου, ναι», αυτά τραγουδάει ο Butler στο ατμοσφαιρικό ρεφρέν.

Και για να εξηγηθεί, μιλώντας για το κομμάτι στην εφαρμογή "Arcade Fire's Circle Of Trust", ο frontman διαπιστώνει: «Όταν νιώθεις ότι φτιάχνεις έναν δίσκο, μερικές φορές ένα τραγούδι περιέχει το σύμπαν, έτσι ξέρεις ότι και άλλα τραγούδια – ακόμα κι αν δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα – θα εμφανιστούν. Γιατί σχετίζονται με το σύμπαν αυτού του τραγουδιού».

«Είναι σαν να είσαι στην έρημο και να βρίσκεις ένα πηγάδι. Είναι το μόνο πηγάδι σε όλη την έρημο. Και βλέπεις ένα εξωτικό πλάσμα να περπατάει – ξέρεις ότι και άλλα ζώα είναι κοντά, γιατί όλοι έρχονται στο ίδιο πηγάδι. Αν βρεις αυτό το ένα εξωτικό πλάσμα, και άλλα τραγούδια θα μαζευτούν στο ίδιο μέρος»... Αυτά είναι, καθαρόαιμες ροκ εν ρολ μεταφορές από την καρδιά της ερήμου!