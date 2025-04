Kendrick Lamar & SZA σαρώνουν με το "Luther" - Δείτε το video clip

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία των Kendrick Lamar και SZA απέκτησε πλέον και οπτική υπόσταση με την κυκλοφορία του επίσημου video clip για το τραγούδι "Luther", το οποίο σαρώνει στα charts και παραμένει στην κορυφή του Billboard Hot 100 για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα.

Το λιτό αλλά βαθιά συναισθηματικό βίντεο έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Απριλίου και σκηνοθετήθηκε από την Karena Evans, γνωστή για τις συνεργασίες της με τον Drake στα "God’s Plan", "Nice for What" και "In My Feelings". Στο clip βλέπουμε τον Kendrick και τη SZA να κινούνται σε χώρους γεμάτους σκιές και σιωπή, χαμένοι σε προσωπικές σκέψεις και συναισθηματικούς διαλόγους με τον εαυτό τους. Η ατμόσφαιρα της introspection ενισχύεται από το διακριτικό sample της διασκευής "If This World Were Mine" των Luther Vandross και Cheryl Lynn, που ακούγεται στο φινάλε του βίντεο.

Το κομμάτι έχει καταφέρει να κρατήσει πίσω ακόμα και τον σκληρό ανταγωνισμό του Drake, του οποίου το single "Nokia" βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο No. 3 των charts.

Η κυκλοφορία του video έρχεται λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη της Grand National Tour, της κοινής περιοδείας των δύο καλλιτεχνών που αναμένεται να φέρει θύελλα ενθουσιασμού στους fans παγκοσμίως. Η περιοδεία περιλαμβάνει 39 σταθμούς σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, ξεκινώντας στις 19 Απριλίου στη Μινεάπολη και ολοκληρώνοντας το ταξίδι της στις 9 Αυγούστου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.