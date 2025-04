Ο Max Romeo, θρύλος της reggae, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Ο Max Romeo, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της τζαμαϊκανής reggae μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια και τους συνεργάτες του μέσω των επίσημων κοινωνικών δικτύων του καλλιτέχνη, αναφέροντας πως πέθανε από επιπλοκές στην καρδιά στην περιοχή Saint Andrew Parish, στην Τζαμάικα, την Παρασκευή 11 Απριλίου.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Max. Είμαστε απέραντα ευγνώμονες για την αγάπη και τις τιμές που έχουν εκφραστεί, και παρακαλούμε για ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Max Romeo, γεννημένος ως Maxwell Livingston Smith το 1944, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τραγούδια όπως τα εμβληματικά "War Ina Babylon" και "Chase The Devil" — το δεύτερο από τα οποία έγινε ακόμα πιο γνωστό όταν χρησιμοποιήθηκε ως sample από τους The Prodigy στο κομμάτι τους "Out Of Space" το 1992.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στο Κίνγκστον, με το συγκρότημα The Emotions. Το 1968, το τραγούδι του "Wet Dream" —παρά την απαγόρευσή του από το BBC λόγω των τολμηρών στίχων— κατέκτησε την κορυφή των charts και έμεινε σε αυτά για 25 εβδομάδες.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του ’70, ο Romeo συνδέθηκε στενά με το πολιτικό και κοινωνικό κίνημα της σοσιαλδημοκρατίας στην Τζαμάικα. Το τραγούδι του "Let The Power Fall" υιοθετήθηκε από το Λαϊκό Εθνικό Κόμμα (PNP) στην επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του 1972.

Η κορωνίδα της δισκογραφίας του θεωρείται το άλμπουμ War Ina Babylon του 1976, το οποίο παρήγαγε ο θρυλικός Lee “Scratch” Perry και συνοδεύτηκε μουσικά από τους The Upsetters. Κυκλοφόρησε μέσω της Island Records και αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά έργα στην ιστορία της roots reggae.

Το 1978, ο Romeo μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου συν-έγραψε και πρωταγωνίστησε στο μουσικό έργο Reggae. Το 1980, συμμετείχε με φωνητικά στο τραγούδι "Dance" (Pt. 1) των Rolling Stones στο άλμπουμ Emotional Rescue.

Το 2023, είχε προχωρήσει σε αγωγή κατά των Universal Music Group και PolyGram Records, διεκδικώντας απλήρωτα δικαιώματα από το 1976.

Ο δικηγόρος του, Errol Michael Henry, δήλωσε:

«Η είδηση του θανάτου του ήταν σοκαριστική. Ήταν ένας απόλυτα ευγενικός άνθρωπος και αληθινός καλλιτέχνης. Είχε μεγάλη αγάπη για την οικογένειά του και ήταν ένας θρύλος από μόνος του. Δεν θα μπορούσες να γνωρίσεις καλύτερο άνθρωπο – αυτό κάνει την απώλεια ακόμα πιο δύσκολη».

Η μουσική του Max Romeo θα συνεχίσει να εμπνέει και να συγκινεί γενιές, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της reggae και της πολιτικής συνείδησης που εξέφρασε μέσα από τους στίχους και τη ζωή του.