Coachella 2025: Τα highlights του μεγάλου μουσικού event

Το Σάββατο 12 Απριλίου 2025, η έρημος του Ίντιο στην Καλιφόρνια μετατράπηκε για άλλη μία χρονιά σε παγκόσμιο πολιτιστικό επίκεντρο, με το Coachella Festival να ενώνει διαφορετικές μουσικές σκηνές, ετερόκλητα καλλιτεχνικά σύμπαντα —και φέτος, ακόμα και πολιτικές φωνές. Από την εκρηκτική punk ενέργεια των Green Day, μέχρι την εναλλακτική ποπ της Clairo και την κλασική αρμονία του Gustavo Dudamel με την Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, το Σάββατο του φεστιβάλ προσέφερε μια εμπειρία για όλα τα γούστα —και όλες τις γενιές.

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση της Lady Gaga που άφησε τους πάντες άφωνους με ένα δίωρο show-υπερπαραγωγή, πάμε να δούμε ποιες άλλες εεμφανίσεις συζητήθηκαν.

Green Day: Η πολιτική δεν μένει στο σπίτι

Το μεγάλο όνομα της βραδιάς, οι Green Day, ανέβηκαν στη σκηνή με ένα set γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και φυσικά πολιτικά σχόλια. Ο Billie Joe Armstrong φρόντισε να μην αφήσει αμφιβολία ότι η μπάντα παραμένει πολιτικοποιημένη, αλλά και επίκαιρη.

Κατά την εκτέλεση του "American Idiot", ο Armstrong τροποποίησε τον στίχο "I'm not a part of a redneck agenda" σε "I'm not a part of a MAGA agenda", προκαλώντας ξέσπασμα ενθουσιασμού στο κοινό. Όμως η κορύφωση της πολιτικής δήλωσης ήρθε λίγο αργότερα, όταν στο "Jesus of Suburbia" τραγούδησε: "runnin' away from pain like the kids from Palestine, tales from another broken home." Με αυτό το σχόλιο για τον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης, η αρένα γέμισε χειροκροτήματα, σε μια στιγμή που η μουσική έγινε καθαρή διαμαρτυρία.

💚🇵🇸 Green Day speaks out for Palestine at Coachella:

"I don't feel any shame, I won't apologize, when there ain't nowhere we can go. Running away from pain like the kids from Palestine, tales from another broken home." pic.twitter.com/m0Zc7UWB1a — Psychedelic Socialist (@Acid_Communist) April 13, 2025

Green Day - American Idiot Coachella 2025 🔥🔥



LIVE NOW!!! pic.twitter.com/1Ai0ZD5aXX — Andre Daniel (@AndreDanielz) April 13, 2025

Το set τους περιλάμβανε και άλλες αγαπημένες επιτυχίες όπως τα "Basket Case", "Wake Me Up When September Ends" και "Good Riddance (Time Of Your Life)", ενώ δεν έλειψαν ούτε οι αναφορές σε Tom Petty και Black Sabbath. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα – κυριολεκτικά και μεταφορικά – καθώς μια λάμψη πυρός άναψε ακόμα και φοίνικα στα παρασκήνια.

Μουσικές συναντήσεις που δεν περίμενε κανείς

Η Charli XCX απέδειξε γιατί θεωρείται η "Brat Queen" της dance pop, γεμίζοντας τη σκηνή με ηλεκτρονική ενέργεια και στυλ. Μαζί της εμφανίστηκαν οι Troye Sivan, Lorde και η Billie Eilish, η οποία τραγούδησε το remix του "Guess", ενθουσιάζοντας το πλήθος.

YOU WALK LIKE A BITCH! Charli xcx and Lorde performing ‘Girl, so confusing’ at Coachella. #BRATCHELLA pic.twitter.com/COCSLwRazH — Info Charli XCX (@infocharlixcx) April 13, 2025

2024: BRAT Summer

2025: LORDE Summer

pic.twitter.com/QtHnuf0iZ7 — Info Charli XCX (@infocharlixcx) April 13, 2025

Troye Sivan and Charli xcx perform "Talk talk" at #Coachella pic.twitter.com/LXtmmaS3FN — Variety (@Variety) April 13, 2025

Την πιο μεγαλοπρεπή ενορχήστρωση της ημέρας πρόσφερε ο Gustavo Dudamel με την Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, που συνδύασε Beethoven, Wagner και... LL Cool J. Ναι, ο θρυλικός ράπερ έκλεισε το set με τα "Mama Said Knock You Out" και "I Need Love", χαρίζοντας στο μαέστρο ένα καπέλο-υπογραφή του.

Η Clairo, πριν ανέβει στη σκηνή με τη μπάντα της και με κομμάτια από το άλμπουμ "Charm", προλογίστηκε από τον γερουσιαστή Bernie Sanders, που έκανε λόγο για την ανισότητα, την κλιματική κρίση και την πολιτική αδράνεια. Το κοινό υποδέχθηκε με χειροκροτήματα τη σπάνια αυτή πολιτική παρέμβαση.

Η νύχτα δεν σταμάτησε ποτέ

Ο Travis Scott ξεκίνησε από μια υπερυψωμένη σκηνή μέσα στο κοινό και με συνοδεία χάλκινων πνευστών, για να συνεχίσει με χορευτές που κατέβαιναν από την οροφή, παίζοντας τα "Skyfall", "Highest in the Room" και φυσικά το "Sicko Mode" υπό βροχή πυροτεχνημάτων.

Οι The Misfits φρόντισαν να κρατήσουν το πνεύμα του τρόμου ζωντανό με κομμάτια όπως τα "Vampira" και "Death Comes Ripping", ενώ στο Mojave Tent, ο The Dare ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τα "Girls" και "I Destroyed Disco".

Δύο K-pop icons εμφανίστηκαν solo

Η Lisa και η Jennie του κορεατικού girl group BLACKPINK εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ως σόλο καλλιτέχνες μπροστά σε τεράστιο πλήθος στο Coachella την Παρασκευή και την Κυριακή αντίστοιχα. H Lisa μάλιστα έγινε viral και για το "shout-out" που έκανε στο White Lotus (στον τρίτο κύκλο του οποίου πρωταγωνίστησε) λέγοντας «Αυτά κάνει η Mook (σ.σ. ο ρόλος της στη σειρά) όταν δεν δουλεύει!»

Άλλα ονόματα της K-pop που εμφανίστηκαν live στο Coachella είναι το 7μελές boyband Enhypen, και οι XG, δηλαδή οι Xtraordinary Girls, ένα ιαπωνικό girl group με έδρα τη Νότια Κορέα.

Το Coachella του 2025 δεν ήταν απλώς ένα ακόμα φεστιβάλ. Ήταν ένα πολυφωνικό ταξίδι σε κόσμους μουσικούς και πολιτικούς, ανάμεσα σε παλιούς θρύλους, νέα είδωλα και απροσδόκητες συνεργασίες. Και αν κάτι έμεινε στο τέλος της βραδιάς, ήταν το μήνυμα ότι η μουσική συνεχίζει —ίσως πιο πολύ από ποτέ— να έχει φωνή, άποψη και δύναμη.