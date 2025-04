Απίστευτο show-υπερπαραγωγή από την Lady Gaga την πρώτη ημέρα του Coachella 2025

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Η Lady Gaga επέστρεψε δυναμικά στο Coachella Valley Music and Arts Festival, αναλαμβάνοντας τη σκηνή του Indio στην Καλιφόρνια ως headliner, την πρώτη βραδιά της φετινής διοργάνωσης. Έπειτα από απουσία οκτώ ετών —από την αξέχαστη εμφάνισή της το 2017, όταν αντικατέστησε την εγκυμονούσα Beyoncé— η Gaga επέστρεψε πιο τολμηρή και δημιουργική από ποτέ.

Το show της, με τίτλο The Art of Personal Chaos, χωρίστηκε σε τέσσερις θεατρικές «πράξεις»:

Of Velvet and Vice

And She Fell Into a Gothic Dream

The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

To Wake Her Is To Lose Her και μια εντυπωσιακή τελική πράξη που απογείωσε τη βραδιά.

Η Gaga έκανε την είσοδό της με ένα εντυπωσιακό φόρεμα-κατασκευή πολλών επιπέδων, από την κορυφή του οποίου ερμήνευσε α καπέλα το "Bloody Mary" από το Born This Way. Από τη φούστα της αναδύθηκαν χορευτές καθώς η σκηνή μετατράπηκε σε μια καλειδοσκοπική πανδαισία με το single "Abracadabra" από το νέο της άλμπουμ Mayhem.

Στην πορεία, η Gaga έπαιξε κιθάρα στο "Garden of Eden", ενώ συμμετείχε και σε χορευτική «μονομαχία» επί σκηνής πάνω σε remix του "Abracadabra" από τον Γάλλο παραγωγό Gesaffelstein. Η συνεργασία συνεχίστηκε, με τον Gesaffelstein να τη συνοδεύει ζωντανά στο "Killah", ενώ στο "Zombieboy" —που έκανε την πρεμιέρα του live— η Gaga χόρεψε με έναν σκελετό σε ανθρώπινο μέγεθος, δημιουργώντας μια από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές της βραδιάς.

I'm gonna need Lady Gaga to release a studio recording of that dramatic synth-heavy version of "Paparazzi."



Like, immediately.#Coachella #Coachella2025 pic.twitter.com/s347b7lStB — Jeff Michael (@ZeoVGM) April 12, 2025

Η παράσταση περιλάμβανε αναφορές στην εικονική πορεία της: από το περίφημο φόρεμα Alexander McQueen των MTV VMAs του 2009 (σε λευκή εκδοχή) μέχρι την αναβίωση της «πανοπλίας» από το βιντεοκλίπ του "Paparazzi".

Το setlist της επικεντρώθηκε στο νέο της άλμπουμ Mayhem, αλλά και σε αγαπημένα τραγούδια από τις εποχές των The Fame και Born This Way. Απουσίαζαν εντελώς κομμάτια από τα Artpop, Joanne και Chromatica, μια επιλογή που εξέπληξε κάποιους fans αλλά ενίσχυσε τη συνοχή της παράστασης.

Το φινάλε περιλάμβανε τα "Vanish Into You" (από το Mayhem), "Shallow" από το A Star Is Born και, φυσικά, το αξεπέραστο "Bad Romance".

Η Lady Gaga διανύει μια εξαιρετική χρονιά: ξεκίνησε το 2025 με την ανακοίνωση του Mayhem και την εμφάνισή της στα Grammy μαζί με τον Bruno Mars, με τον οποίο κέρδισαν και το βραβείο για Καλύτερη Pop Συνεργασία με το "Die With a Smile". Ακολούθησε μια συγκινητική εμφάνιση στο Super Bowl, μια συμμετοχή στο Saturday Night Live και, φυσικά, η ανακοίνωση της περιοδείας της.

Officially Lady Gaga’s performance at Coachella marked as THE BEST performance in HISTORY #Coachella2025 #Coachella pic.twitter.com/i1S9z0TgQU — 𝐃𝐞𝐧 (@Invisblechains) April 12, 2025