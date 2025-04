Νέο single από Lana Del Rey! Ακούστε το "Henry, Come On"

Μετά από μήνες προσμονής, teaser και αποσπασματικές εμφανίσεις του στους ψηφιακούς διαδρόμους του TikTok και του Instagram, η Lana Del Rey κυκλοφορεί επισήμως το "Henry, Come On" — ένα κομμάτι που δείχνει πως η μελαγχολία της μπορεί να ωριμάζει, αλλά ποτέ δεν εξαντλείται.

Το τραγούδι αποτελεί τον προπομπό του νέου άλμπουμ The Right Person Will Stay, που, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας της Lana, θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου 2025. Πρόκειται για τη συνέχεια του Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023), ενός δίσκου-εξομολόγηση που έφερε την Del Rey σε πιο εσωτερικά και προσωπικά μονοπάτια.

Το "Henry, Come On" δεν διαφέρει αισθητικά από τον γνωστό ηχητικό κόσμο της Del Rey, αλλά τον εμπλουτίζει με νέα συναισθηματικά στρώματα. Η παραγωγή είναι αέρινη και σχεδόν μινιμαλιστική, επιτρέποντας στους στίχους να αναπνεύσουν και στη φωνή της Lana -μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες της τελευταίας δεκαετίας- να αναδειχθεί, κινούμενη με άνεση ανάμεσα στη folk, την Americana και τη σινεματική pop.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του single, η Del Rey ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Stagecoach στις ΗΠΑ, ενώ ακολουθεί και περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο καλοκαίρι. Οι συναυλίες αυτές, όπως φημολογείται, θα περιλαμβάνουν και ακυκλοφόρητα τραγούδια από τον νέο δίσκο.