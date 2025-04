"Spike Island": Νέο τραγούδι PULP μετά από 24 χρόνια!

The Waterboys – Life, Death and Dennis Hopper

Οι Pulp, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της britpop σκηνής των '90s, επιστρέφουν με το πολυαναμενόμενο νέο τους άλμπουμ More, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου 2025 από τη Rough Trade Records. Το άλμπουμ αυτό σηματοδοτεί την πρώτη στούντιο δουλειά του συγκροτήματος εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

Η ηχογράφηση και η μίξη του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν στο Orbb Studio του Λονδίνου, με παραγωγό τον πολυσχιδή James Ford (γνωστός από τις συνεργασίες του με Arctic Monkeys και Fontaines D.C.). Η κυκλοφορία του More θα συνοδευτεί από μια σειρά περιορισμένων εκδόσεων βινυλίου – ένα αληθινό δώρο για τους συλλέκτες.

Εκδόσεις με προσωπικότητα

Πέρα από το standard LP, οι Pulp ετοίμασαν τέσσερις συλλεκτικές εκδόσεις, τις οποίες επέλεξε και ονόμασε ο ίδιος ο Jarvis Cocker:

"Theresa" (διαθέσιμη ευρέως),

"Blue Sky Thinking" (μόνο σε ανεξάρτητα δισκοπωλεία),

"South Yorkshire Sunset" (αποκλειστικά στο Sheffield),

και "Isha Kriya" (διαθέσιμη μόνο online μέσω των e-shop των Pulp και της Rough Trade).

Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει και ένα διπλό LP 45 στροφών, για τους λάτρεις της υψηλής ποιότητας ήχου.

Το πρώτο δείγμα: "Spike Island"

Το άλμπουμ προλογίζει το δυναμικό single "Spike Island", το οποίο συνοδεύεται από ένα καθηλωτικό video clip. Το τραγούδι αποτελεί ένα υπνωτικό μείγμα από συνθεσάιζερ, βιολί και slide κιθάρα, και αποτυπώνει άψογα την ωριμότητα αλλά και την εκκεντρικότητα των Pulp.

Η ιδέα για το κομμάτι ήρθε από τον Jason Buckle, φίλο του συγκροτήματος και συνεργάτη των Relaxed Muscle. Ο Buckle είχε παρευρεθεί στην ιστορική συναυλία των Stone Roses στο Spike Island το 1990, όπου ένας DJ φώναζε ασταμάτητα: «Spike Island, come alive!». Αυτή η φράση καρφώθηκε στο μυαλό του Jarvis, και κάπως έτσι γεννήθηκε το κομμάτι — παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε παρευρεθεί ποτέ εκεί.

Το video clip και η A.I.

Όσον αφορά το video clip, ο Jarvis επέλεξε μια απροσδόκητη προσέγγιση, πειραματιζόμενος με τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποίησε φωτογραφίες από το 1995, από το εμβληματικό Different Class, και τις «ζωντάνεψε» μέσα από prompts που έδινε σε εφαρμογή A.I. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ονειρικό, κάπως ανησυχητικό, και εξαιρετικά καλλιτεχνικό — ένα ακόμα απόδειξη της διαχρονικής πρωτοπορίας του Cocker.

«Το Σαββατοκύριακο που άρχισα να δουλεύω το video ήταν παράξενο. Έβγαινα από το σπίτι και περίμενα ότι τα πάντα γύρω μου θα άρχιζαν να μεταμορφώνονται…», σχολίασε ο Jarvis. Η εμπειρία, όπως λέει, τον «σημάδεψε».

Πώς γεννήθηκε το More

Το νέο άλμπουμ ξεκίνησε να «ψήνεται» κατά την περιοδεία των Pulp το 2023, όταν το συγκρότημα άρχισε να δοκιμάζει το κομμάτι Hymn of the North στις πρόβες. Όταν το τραγούδι παρουσιάστηκε ζωντανά στο Sheffield Arena, κάτι «ξεκλείδωσε» μέσα στο συγκρότημα και ακολούθησε ένας δημιουργικός καταιγισμός.

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, από τις 18 Νοεμβρίου 2024, οι Pulp ηχογράφησαν ολόκληρο το άλμπουμ – η ταχύτερη παραγωγική περίοδος στην ιστορία τους. Εκτός από τους τέσσερις βασικούς Pulp, συνέβαλαν δημιουργικά και φίλοι και συνεργάτες όπως ο Richard Hawley, ο Jason Buckle, η οικογένεια Eno και το Elysian Collective, με έγχορδες ενορχηστρώσεις του Richard Jones.

Μια ανθρώπινη επιστροφή

Σε αντίθεση με το video του Spike Island, η δημιουργία του More είναι απόλυτα ανθρώπινη. «Καμία Τεχνητή Νοημοσύνη δεν συμμετείχε στη διαδικασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Jarvis. Και αφιερώνει το άλμπουμ στον εκλιπόντα μπασίστα των Pulp, Steve Mackey.