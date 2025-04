Ο Billy Corgan ανακοινώνει νέο solo πρότζεκτ και περιοδεία στις Η.Π.Α.

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Ο Billy Corgan επιστρέφει με ένα νέο solo project και μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, υπό την επωνυμία Billy Corgan and the Machines of God. Οι συναυλίες θα περιλαμβάνουν μουσική από τους θρυλικούς δίσκους των Smashing Pumpkins, όπως το Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), το Machina/The Machines of God (2000), το Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music (2000), καθώς και το πρόσφατο Aghori Mhori Mei (2024).

Επετειακή περιοδεία και νέα κυκλοφορία

Η περιοδεία A Return to Zero ξεκινά στις 7 Ιουνίου στη Βαλτιμόρη και θα περάσει από σημαντικές πόλεις όπως η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη, το Τορόντο και το Ντιτρόιτ, ολοκληρώνοντας την πορεία της στις 29 Ιουνίου στη Μινεάπολη. Η ανακοίνωση συμπίπτει με την 30ή επέτειο του Mellon Collie and the Infinite Sadness και την 25ή επέτειο των Machina/The Machines of God και Machina II.

Εκτός από την περιοδεία, ο Corgan συνεργάζεται με την Όπερα του Σικάγο για το A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness, μια ειδική επταήμερη παράσταση που θα πραγματοποιηθεί 21-30 Νοεμβρίου.

Νέα μπάντα και συλλεκτικές κυκλοφορίες

Η νέα του μπάντα περιλαμβάνει:

Kiki Wong (κιθάρα, νέα προσθήκη στους Smashing Pumpkins)

Jake Hayden (ντραμς)

Kid Tigrrr (Jenna Fournier) (μπάσο)

Παράλληλα, οι Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν την επανακυκλοφορία των Machina I & II σε ένα 80-κομμάτι box set, με 48 κομμάτια από το Machina και 32 bonus tracks, συμπεριλαμβανομένων demos, outtakes και ζωντανών εκτελέσεων.

Το box set θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά από το Madame Zuzu’s, το καφέ-τεϊοποτείο του Corgan στο Highland Park.

Με αυτή τη νέα σόλο εποχή, ο Billy Corgan επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια νοσταλγική αλλά και ανανεωμένη εμπειρία.