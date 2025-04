Ο Noel Gallagher σπάει τη σιωπή του για το χάος με τα εισιτήρια των Oasis

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Ο Noel Gallagher μίλησε επιτέλους για τη διαμάχη που ξέσπασε γύρω από την πώληση εισιτηρίων για την πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis. Με τεράστια ζήτηση, τεχνικά προβλήματα και υπέρογκες τιμές μεταπώλησης, ο Gallagher παραδέχτηκε ότι εξεπλάγη από το μέγεθος του ενδιαφέροντος. Επιπλέον, μοιράστηκε τα αγαπημένα του τραγούδια από το συγκρότημα.

Η διαμάχη με τα εισιτήρια

Όταν οι Oasis ανακοίνωσαν την επανένωσή τους τον Αύγουστο του 2024, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν. Για να καταπολεμήσουν την αισχροκέρδεια, συνεργάστηκαν με την πλατφόρμα Twickets, διασφαλίζοντας ότι τα μεταπωλημένα εισιτήρια θα διατίθενται μόνο στην αρχική τους τιμή. Επιπλέον, προειδοποίησαν ότι εισιτήρια που θα πωλούνταν σε μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες θα ακυρώνονταν.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, αναφέρθηκε ότι περίπου 50.000 εισιτήρια – δηλαδή το 4% των συνολικών πωλήσεων – κατέληξαν σε ιστοσελίδες μεταπώλησης, με τιμές που έφταναν έως και τις 10.000 λίρες. Αυτό προκάλεσε την οργή των θαυμαστών και οδήγησε την Ticketmaster σε ακύρωση χιλιάδων εισιτηρίων που θεωρήθηκαν ύποπτα για αγορά μέσω bots. Ωστόσο, πολλοί πραγματικοί θαυμαστές έχασαν επίσης τα εισιτήριά τους, προκαλώντας επιπλέον αντιδράσεις.

Οι Oasis απάντησαν με δήλωση ότι τα εισιτήρια μπορούν να μεταπωληθούν μόνο μέσω Ticketmaster και Twickets. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να διορθώσουν την κατάσταση ανακοινώνοντας ένα σύστημα κλήρωσης για δύο επιπλέον συναυλίες στο Wembley τον Σεπτέμβριο.

Η αντίδραση του Noel Gallagher

Μιλώντας σε συνέντευξη με τον πρώην φωτογράφο του NME, Kevin Cummins, για το βιβλίο Oasis: The Masterplan, ο Gallagher αναγνώρισε τη μεγάλη ζήτηση, αλλά εξέφρασε την έκπληξή του για το μέγεθός της.

«Πίστευα ότι θα ήταν μεγάλο γεγονός, αλλά ξαφνιάστηκα από το πόσο μεγάλο ήταν πραγματικά», είπε.

Τα αγαπημένα τραγούδια των Oasis

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Gallagher αποκάλυψε ποια τραγούδια των Oasis αγαπά περισσότερο. Όταν ρωτήθηκε να διαλέξει μόνο ένα, δεν μπόρεσε να περιοριστεί, αναφέροντας τέσσερα αγαπημένα: "Supersonic", "Some Might Say", "Live Forever" και "Rock 'n' Roll Star".

Οι θαυμαστές εικάζουν ότι αυτές οι επιλογές μπορεί να αποτελούν ένδειξη για τη λίστα τραγουδιών της επερχόμενης περιοδείας, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Παλαιότερη κριτική των άλμπουμ των Oasis

Ο Gallagher δεν έχει διστάσει ποτέ να ασκήσει κριτική στη δισκογραφία του συγκροτήματος. Σε συνέντευξή του στο NME το 2023, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες πτυχές των άλμπουμ των Oasis. Απέκλεισε τον ήχο του Morning Glory, θεώρησε ότι το Be Here Now ήταν υπερβολικά μακροσκελές και κατηγόρησε το Standing On The Shoulder Of Giants για έλλειψη δυνατών τραγουδιών. Παρότι επαίνεσε το Definitely Maybe ως το μοναδικό «τέλειο» άλμπουμ των Oasis, παραδέχτηκε ότι όλα τα υπόλοιπα έχουν ατέλειες.

Η επερχόμενη περιοδεία

Η περιοδεία, που ξεκινά στις 4 Ιουλίου στο Κάρντιφ, θα περιλαμβάνει τους Noel και Liam Gallagher, καθώς και τους Andy Bell, Gem Archer, Paul “Bonehead” Arthurs και Joey Waronker. Παρά το χάος με τα εισιτήρια, η ανυπομονησία των θαυμαστών παραμένει στα ύψη, καθώς ετοιμάζονται να δουν ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της Britpop.