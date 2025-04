Η Miley Cyrus κυκλοφορεί music videos για τα νέα τραγούδια "Prelude" και "Something Beautiful"

Η Miley Cyrus έδωσε στους fans της μια πρώτη γεύση από το νέο της άλμπουμ Something Beautiful, παρουσιάζοντας δύο κομμάτια: το "Prelude" και το ομότιτλο "Something Beautiful". Το πρώτο αποτελεί ένα ηλεκτρονικό, spoken-word συμφωνικό κομμάτι, ενώ το δεύτερο συνδυάζει στοιχεία jazz και ψυχεδελικής pop. Και τα δύο τραγούδια συνοδεύονται από κινηματογραφικά βίντεο, σκηνοθετημένα από την ίδια την Cyrus μαζί με τους Jacob Bixenman και Brendan Walter, με τη διεύθυνση φωτογραφίας του Benoît Debie.

Μουσική παραγωγή και συνεργασίες

Η Cyrus συνεργάστηκε με τον Shawn Everett ως εκτελεστικό παραγωγό του άλμπουμ, ενώ το "Prelude" δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους Michael Pollack, Jonathan Rado και Maxx Morando. Στην παραγωγή του "Something Beautiful" συμμετείχαν επίσης οι Panos Cosmatos, Nick Spicer, Nate Bolotin και Aram Tertzakian.

Το Prelude ανοίγει με ένα ορχηστρικό, υποβλητικό ηχητικό τοπίο, με τη Cyrus να απαγγέλλει στίχους γεμάτους συμβολισμούς: "Like when facing the sun through a window, your skin feels warmth but you can’t be in the world that its warmth has made alive. Like walking alone through a lucid dream like saying your name aloud in an empty room". Το κομμάτι καταλήγει σε ένα κινηματογραφικό αποκορύφωμα, ενώ στο βίντεο η Cyrus εμφανίζεται φορώντας ένα αρχείο ρούχο Thierry Mugler από το 1997.

Από την άλλη, το Something Beautiful ξεκινάει με έναν αργό R&B ήχο και μετατρέπεται σε ένα εκρηκτικό rock-heavy ρεφρέν, όπου η Cyrus τραγουδάει: "Boy, I’m losin’ my breath, yes / Boy, you’re markin’ up my necklace". Το βίντεο του τραγουδιού τη δείχνει να φορά ένα εντυπωσιακό custom design του Casey Cadwallader για τον οίκο Mugler, αποκαλύπτοντας τη στενή της σχέση με τη μόδα.

Το νέο άλμπουμ και η έμπνευση

Το άλμπουμ Something Beautiful αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Μαΐου από την Columbia Records και αποτελεί τη συνέχεια του Endless Summer Vacation (2023). Η ίδια η Cyrus έχει συγκρίνει το νέο της έργο με το The Wall των Pink Floyd, αλλά όπως λέει, «με καλύτερη γκαρνταρόμπα και πιο λαμπερή αισθητική γεμάτη ποπ κουλτούρα».

Παράλληλα με το άλμπουμ, η Cyrus θα κυκλοφορήσει και μια οπτικοακουστική ταινία, σε σκηνοθεσία της ίδιας και των Jacob Bixenman και Brendan Walter, η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους τον Ιούνιο.

Με βάση τις πρώτες εντυπώσεις από τα νέα κομμάτια, φαίνεται πως η Miley Cyrus εξερευνά νέους ήχους και οπτικές αφηγήσεις, δημιουργώντας ένα άλμπουμ που υπόσχεται να είναι τόσο πρωτότυπο όσο και εντυπωσιακό.